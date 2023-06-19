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Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı: Hazine yardımına bloke talebi kabul edilmedi

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Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Anayasa Mahkemesi’nden HDP kararı: Hazine yardımına bloke talebi kabul edilmedi

Anayasa Mahkemesi HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. AYM'nin daha önce reddettiği kararla ilgili olarak A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, "

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