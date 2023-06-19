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Teröristlere 'Pençe' darbesi: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Teröristlere ’Pençe’ darbesi: 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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