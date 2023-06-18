Son dakika: Bakan Fahrettin Koca: Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı
Son dakika | Sosyal medyadan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin uzatıldığını bildirdi. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Koca, iyi haberi Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu.
"SAĞLIK RAPORLARININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ UZATILDI"
Koca "Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Hazirana kadar uzatılmıştı. Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır." dedi.
Cümlesinin devamında ise Bakan Koca, "Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek." ifadelerine yer verdi.
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