İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 330 bin depremzedenin kira yardımı bayram öncesi verilecek

"CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜK ÇALIŞMAYI ANBEAN TAKİP EDİYOR"

Asrın felaketinin üzerinden 132 gün geçtiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız bu 11 ilimizde şehirlerin ihya edilmesi, yaraların sarılması, 5 Şubat öncesinden daha görkemli, daha muhteşem şehirler haline getirilmesi ile ilgili bu büyük çalışmayı anbean takip ediyor. Yeni kabinede tüm arkadaşlarımız deprem bölgesi başta olmak üzere bu şehirleri ziyaret ediyor. Kendi görev alanımız, birbirimizin görev alanları ile ilgili neler yapılıyor, bütün meseleleri arkadaşlarla değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

"KİRA YARDIMINI BAYRAMDAN ÖNCE YATIRMIŞ OLACAK"

Malatya'da geçici barınma hizmetinde de önemli bir mesafe kat ettiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, şuan için 75 bin 500 hanenin konteynerde yaşadığını söyledi. 45 bin hanenin kira yardımı aldığını da ifade eden Yerlikaya, "Bunların ilk 2 ay kira ödemelerini gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 330 bin Malatya'da ise 45 bin 700 hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız" dedi.