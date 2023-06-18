İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 330 bin depremzedenin kira yardımı bayram öncesi verilecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlaraverilen kira yardımına ilişkin "Türkiye genelinde 330 bin hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız” dedi. Asrın felaketinin üzerinden 132 gün geçtiğini ve deprem bölgesine Başkan Erdoğan'ın verdiği öneme de değinen Bakan Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımız bu 11 ilimizde şehirlerin ihya edilmesi, yaraların sarılması, 5 Şubat öncesinden daha görkemli, daha muhteşem şehirler haline getirilmesi ile ilgili bu büyük çalışmayı anbean takip ediyor. Yeni kabinede tüm arkadaşlarımız deprem bölgesi başta olmak üzere bu şehirleri ziyaret ediyor. Kendi görev alanımız, birbirimizin görev alanları ile ilgili neler yapılıyor, bütün meseleleri arkadaşlarla değerlendiriyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Malatya'da deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından Afet Koordinasyon Merkezine geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Yerlikaya, yaptığı konuşmasında "Asrın felaketini yaşadık, Cenabı Allah tekrarından ülkemizi tüm insanlığı korusun. Ama bu felaketten asrın kardeşliğini hamdolsun gördük. Tüm dünyada şahit oldu. O ilk andan itibaren devletimiz milletimiz tüm kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız dışta yanımızda bu zor günümüzde yer alan dostlar yaralarımızı sarmak için tarihi bir duruş sergilediler. Biz her birine şükranlarımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.
"CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜK ÇALIŞMAYI ANBEAN TAKİP EDİYOR"
Asrın felaketinin üzerinden 132 gün geçtiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız bu 11 ilimizde şehirlerin ihya edilmesi, yaraların sarılması, 5 Şubat öncesinden daha görkemli, daha muhteşem şehirler haline getirilmesi ile ilgili bu büyük çalışmayı anbean takip ediyor. Yeni kabinede tüm arkadaşlarımız deprem bölgesi başta olmak üzere bu şehirleri ziyaret ediyor. Kendi görev alanımız, birbirimizin görev alanları ile ilgili neler yapılıyor, bütün meseleleri arkadaşlarla değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.
"KİRA YARDIMINI BAYRAMDAN ÖNCE YATIRMIŞ OLACAK"
Malatya'da geçici barınma hizmetinde de önemli bir mesafe kat ettiklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, şuan için 75 bin 500 hanenin konteynerde yaşadığını söyledi. 45 bin hanenin kira yardımı aldığını da ifade eden Yerlikaya, "Bunların ilk 2 ay kira ödemelerini gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 330 bin Malatya'da ise 45 bin 700 hanenin kira yardımını bayramdan önce yatırmış olacağız" dedi.
Şuan Malatya'da 4 bin hanenin çadırda kaldığını ifade eden Yerlikaya, 2 ay içerisinde bu çadırda kalan aileleri de konteynerlere yerleştirmiş olacaklarını söyledi. Bin 500 hanenin şehirdeki tesislerde misafir edildiğini hatırlatan Yerlikaya, bunlarında ya konteynere ya da kira yardımı ile başka eve taşınmasını sağlayacaklarını belirtti.
"20 BİNİN ÜZERİNDE KONTEYNER FAALİYETE GEÇTİ"
Malatya'da 63 konteyner kent kurulduğunu ve yaklaşık 20 binin üzerinde konteynerin faaliyete geçtiğini ifade eden Yerlikaya, "5 bin konteyner tamamlanmak üzere, buraya da aynı şekilde başta çadırda kalan vatandaşlarımızı alacağız. Bu arada Malatya'mıza tayin olan başta öğretmen ve diğer kamu görevlileri olmak üzere valilik koordinasyonda toplanan talepler doğrultunda bu kardeşlerimizin de barınama ihtiyacını giderme amacıyla Ağustos sonu itibariyle 6 bin konteyner ilave etmiş olacağız. Böylelikle Malatya'da 37 bin konteyner Malatya'da ulaşmış olacağız." diye konuştu.
Konteyner kentlerde her evde mutfak ve ocağın bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, hayata geçirecekleri yeni sistem ile depremzedelerin kendilerine verilen kartlar ile alışverişlerini kendilerinin yapacağı ve yemeklerinin de kendilerinin hazırlayacağını söyledi.
Yerlikaya, yine Malatya'da bulunan tüm konteynerlere havaların ısınması ile birlikte klima dağıtımı yapacaklarını bunun için yerli firmaların üretiminin sürdüğünü söyledi.
Kentte yapımı süren kalıcı konutlar ile ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, merkezde 66 bin 69 çok katlı afet konutu, kırsalda ise 25 bin 595 köy evi olmak üzere toplam 91 bin 664 afet konutun planlamasının yapıldığını söyledi.
Yine merkezde 14 bin 173 çok katlı afet konutu ile kırsalda 7 bin 131 köy evi olmak üzere toplam 21 bin 304 konutun ise ihalesinin yapıldığını belirten Yerlikaya, "Burada merkezdeki inşaatlarda kalıcı konutlarda yer seçimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapıyor. Kırsalda ise İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından yapıyoruz" dedi.
Bu nedenle evlerin biran önce yapılıp teslim edilebilmesi adına köylerdeki vatandaşların el birliği ile yer gösterimi konusunda kendilerine yardım etmeleri gerektiğini ifade eden Yerlikaya, köy evlerinin de süratle tamamlanması adına bunun gerekli olduğunu kaydetti.
Kent merkezinde yine 3 bin 803 geçici işyerinin planlanmasının yapıldığını ve bunlardan 3 bin 226'ısının esnafa noter huzurunda yapılan çekilişle teslim edildiğini söyleyen Yerlikaya, esnafa çağrıda bulunarak geçici işyerlerini alanların biran önce buralarda faaliyete geçmesini arzuladıklarını söyledi.
Kent merkezinde kurulan çadırlarda barınma hizmetinin 2 ay içerisinde konteynerlere geçiş ile kaldıracaklarını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Bugün 132. günde AFAD olarak İçişleri Bakanlığı olarak toplam 5 milyar 523 milyon lira ödeme yapıldığını söyleyebiliriz. Bundan sonrada durmayacağız, kıymetli hemşehrilerimizin Malatyalı kardeşlerimizin bize olan inancı, bizlere yapmış olduğu bu hayır duasının bizleri her gün daha da motive ettiğinin bilinmesini istiyoruz. Tüm kurumların şehirde yönetsel olarak mükemmel bir uyumu var. Devlet olarak hükümet olarak biz daima böyle bir birlikteliğin her zaman yanında olacağız. Depremin yaralarını sarma da göreceksiniz verilen sözlerin yapılan çalışmalarında zamanında nasıl sizlerin yüzün ağartacak şekilde tecelli edeceğini Allah'ın izniyle göreceğiz." diye konuştu.
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