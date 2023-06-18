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Türkiye ile KKTC arasında yeni proje! Deniz altından kablo yoluyla elektrik hattı döşenecek

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
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Türkiye ile KKTC arasında yeni proje! Deniz altından kablo yoluyla elektrik hattı döşenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'de bulunan Ercan Havalimanı'na yapılan yeni terminal binasının açılış töreni için KKTC'ye gitti. Havalimanında açıklamalarda bulunan Yılmaz iki ülke arasındaki projelerin süratle süreceğini belirtirken "Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik ulaştırma da en öncelikli projelerimizden olacak." dedi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi. Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

KKTC İLE YENİ PROJELER YOLDA

Havalimanı çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, daha önce çeşitli vesilelerle KKTC'ye geldiğini, bu kez KKTC ile ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak burada bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

KKTC'de görüşmelerin yanı sıra bazı projelere ilişkin incelemeler de yapacaklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bunlardan en önemlisi ve önceliklisi ise Ercan Havalimanı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde de biliyorsunuz, bu projenin artık tamamlanması gerektiğini, 20 Temmuz'da bu havalimanına inmek istediğini burada çok açık ve net ifade etmişti. Biz de birazdan yeni terminal binasını hep birlikte inceleyeceğiz. Teknik bazı toplantılar yapacağız. Ardından saat 18.00'de basınımıza daha geniş bir şekilde bilgilendirme yapacağız. Yarın sabahtan itibaren ziyaretlerimiz olacak. Bu ziyaretlere Dr. Fazıl Küçük ve Sayın Rauf Denktaş'ın Anıt mezarlarını ziyaretle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ve Başbakan Sayın Üstel ile görüşmelerimiz olacak. Yine çok sayıda Bakanımızla, yetkililerle, sivil toplum temsilcileriyle, iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerimiz olacak. Bunların her birinde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilişkilerini, neler yapabileceğimizi konuşacağız."

İLK İMZA KKTC İLE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzaladığı protokolün Türkiye ile KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü olduğunu hatırlatarak, "Onun da ben hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk halkına duyduğu sevginin, verdiği önemin de çok açık bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

KABLO YOLUYLA KKTC'YE ELEKRİK

Farklı alanlarda toplantılarımız olacak. İçme suyu anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Su ve elektrik çok kıymetli. Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik ulaştırma da en öncelikli projelerimizden olacak.

EKONOMİDE DE ADIMLAR ATILACAK

Özel sektörlerimizin yapabileceği konulara bakacağız. Topyekün kalkınma için çalışmalarımız olacak.

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