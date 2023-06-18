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Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı: "İlk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan Babalar Günü paylaşımı: İlk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Babalar Günü'yle ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.

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