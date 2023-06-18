Başkan Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi’ndeki askerlerle görüştü: Terörle mücadelemizde duruşunuz bu milletin huzuru olacak

"TERÖRLE MÜCADELEMİZDE SİZLERİN DURUŞU BU MİLLETİN HUZURU VE REFAHI OLACAK"

Yerlikaya'nın telefonundan hitap ettiği personele teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.