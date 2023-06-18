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Başkan Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerle görüştü: Terörle mücadelemizde duruşunuz bu milletin huzuru olacak

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Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
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Başkan Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi’ndeki askerlerle görüştü: Terörle mücadelemizde duruşunuz bu milletin huzuru olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonda hitap ederek, "Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ziyareti kapsamında Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

BABALAR GÜNÜ KUTLANDI

Üs bölgesindeki askerlerle bir süre sohbet eden Yerlikaya, telefonda görüştüğü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tüm personel adına kutladı.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZDE SİZLERİN DURUŞU BU MİLLETİN HUZURU VE REFAHI OLACAK"

Yerlikaya'nın telefonundan hitap ettiği personele teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

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