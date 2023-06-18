Kahraman Türk askerinden “BABALAR” gibi mesaj: “Her yerde biz varız”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü dolayısıyla görevi başında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin mesajlarını dile getirdiği video yayınladı. Görüntülerde Türk askerinin yurt içinde terör ile mücadele ettiği ve yurt dışında Libya, Katar, Somali, Suriye, Azerbaycan'da icra ettikleri zorlu görev yerleri yer aldı. Diğer yandan her zamanki gibi bu ülkenin guruları şehit ve gazilerimiz de unutulmadı. İşte yürekleri titreten görüntüler...