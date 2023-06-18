Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan “HGK-82” açıklaması: Türkiye çok daha güçlü hale gelecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82'nin (HGK-82) Bayraktar AKINCI'dan yapılan test atışını başarıyla tamamlamasından gurur duyduklarını belirterek, "Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli." ifadesini kullandı. Bakan Kacır, elde edilen bu kazanımları işaret ederek "Türkiye çok daha güçlü hale gelecek" dedi.