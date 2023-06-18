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Haberler Galeri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan “HGK-82” açıklaması: Türkiye çok daha güçlü hale gelecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan “HGK-82” açıklaması: Türkiye çok daha güçlü hale gelecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82'nin (HGK-82) Bayraktar AKINCI'dan yapılan test atışını başarıyla tamamlamasından gurur duyduklarını belirterek, "Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli." ifadesini kullandı. Bakan Kacır, elde edilen bu kazanımları işaret ederek "Türkiye çok daha güçlü hale gelecek" dedi.

Giriş Tarihi: 18.06.2023 18:44 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 18:51
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan “HGK-82” açıklaması: Türkiye çok daha güçlü hale gelecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar AKINCI, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan “HGK-82” açıklaması: Türkiye çok daha güçlü hale gelecek

Akıncı'nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan “HGK-82” açıklaması: Türkiye çok daha güçlü hale gelecek

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kacır, HGK-82 silah sisteminin tasarım, entegrasyon ve üretimini başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını hatırlattı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan “HGK-82” açıklaması: Türkiye çok daha güçlü hale gelecek

Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvesi olan milli mühimmatlarımızın tam entegrasyonla çalışması, başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan “HGK-82” açıklaması: Türkiye çok daha güçlü hale gelecek

HER TÜRLÜ HAVA KOŞULLARINDA KULLANILABİLİYOR

Kacır, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82'nin mevcut güdümsüz genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti: