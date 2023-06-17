Başkan Erdoğan'dan Silvio Berlusconi için İtalyan gazeteye makale! "Dostum Berlusconi" satırlarıyla başladı...

"KENDİSİ, HER ZAMAN HAKİKİ BİR DOST OLARAK ANILACAKTIR"

Başkan Erdoğan, NATO, G-20, G-8, Arap Birliği Zirvesi, Nükleer Güvenlik Zirvesi gibi uluslararası organizasyonlarda da sık sık görüştükleri ve kendisini Türkiye'de birçok defa ağırladığı Berlusconi'nin "dost" kavramının hakkını vermiş bir insan olduğunu, şahsi dostluklarının ötesinde kendisinin Türk milletini seven, sayan ve Türkiye'ye çok büyük kıymet veren bir devlet adamı olduğunu bildirdi.

Berlusconi ile görevden ayrıldıktan sonra beşeri bağlarını hep koruduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Kendisiyle Türkiye ve farklı ülkelerdeki futbol maçlarını izleme vesilesiyle pek çok kez bir araya geldik. Dostum Berlusconi'nin 2003'te oğlumun nikah şahitliğini yapmasının kişisel hikayemizde farklı bir yeri vardır. Bu kadirşinaslığını hiçbir zaman unutmadık. Sayın Berlusconi, 2018'de Cumhurbaşkanı seçilmem dolayısıyla düzenlediğimiz Göreve Başlama Töreni'ne katılan liderler arasında yer alarak bizi ayrıca onurlandırmıştı. Sayın Berlusconi, kendine özgü tavrıyla iş dünyasından siyasete kadar farklı kulvarlarda elde ettiği başarılarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır bir siyasetçiydi.