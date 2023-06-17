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Yurtta YKS heyecanı! Geç kalanların imadına yetiştiler! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Polislerimize teşekkür ediyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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Yurtta YKS heyecanı! Geç kalanların imadına yetiştiler! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Polislerimize teşekkür ediyorum

81 il ve Lefkoşa'da her sene olduğu gibi bu sene de YKS heyecanı yaşanıyor. Diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de sınava son saniyede yetişenler oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmek için gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla saat 10.15'te başladı.İzmir'de sınava girecek olan bazı adaylar, sınava son anda yetişti.

Yurt genelinde olduğu gibi Bolu'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturum heyecanı yaşandı. Üniversite adaylarının kimisi erken saatlerde sıralarda yerini alırken, kimisi de sınav salonuna geç kalmamak için koşarak yetişti.

Çok sayıda üniversite adayı sabahın erken saatlerinde okullara gelerek yerlerini alırken, sınav saatine çok yakın dakikalarda birçok genç ise koşarak sınıflarına gitti. Milyonlarca genç, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için sınıflarda, aileleri ise dışarıda sınav heyecanı yaşadı.

Samsun'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınav salonunun kapılarının kapanmasına 1 dakika kala bazı adaylar dışarıda bekleyen velilerin alkışları eşliğinde koşarak sınava yetişti.

Bursa genelinde sınav saatine 1 saat kala yollara dökülen bir çok öğrenci ve veli sıkışan trafik yüzünden gidecekleri okullara zamanında varamadı. Çok sayıda öğrenci kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetişebildi.

Hatay'da da benzer görüntüler yaşandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalan,yanlış okula gelen 13 öğrencimiz, ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmek için gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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