Yurtta YKS heyecanı! Geç kalanların imadına yetiştiler! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Polislerimize teşekkür ediyorum

Çok sayıda üniversite adayı sabahın erken saatlerinde okullara gelerek yerlerini alırken, sınav saatine çok yakın dakikalarda birçok genç ise koşarak sınıflarına gitti. Milyonlarca genç, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için sınıflarda, aileleri ise dışarıda sınav heyecanı yaşadı.

Samsun'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınav salonunun kapılarının kapanmasına 1 dakika kala bazı adaylar dışarıda bekleyen velilerin alkışları eşliğinde koşarak sınava yetişti.

Bursa genelinde sınav saatine 1 saat kala yollara dökülen bir çok öğrenci ve veli sıkışan trafik yüzünden gidecekleri okullara zamanında varamadı. Çok sayıda öğrenci kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetişebildi.

Hatay'da da benzer görüntüler yaşandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalan,yanlış okula gelen 13 öğrencimiz, ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmek için gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalan,yanlış okula gelen 13 öğrencimiz, ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi.



Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.



Sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmek için gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum🇹🇷… pic.twitter.com/mupQcVNJIf — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 17, 2023