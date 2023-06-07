Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü: Türkiye’nin tam üyeliği için somut adım atın
Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Michel'e Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut gündemle temasların artırılması gerektiğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
"TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİĞİ İÇİN SOMUT ADIM ATIN"
Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.
VİZE SERBESTİSİ MESELESİ
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında işbirliğinin önemini vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini belirtti.
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