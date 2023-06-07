Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü: Türkiye’nin tam üyeliği için somut adım atın

"TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİĞİ İÇİN SOMUT ADIM ATIN"

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Başkan Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.