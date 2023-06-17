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CHP'de kaos yeni bir boyut kazandı! Deniz Demir'den Murat Ongun'a salvo: Saygısızlık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2023
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CHP’de kaos yeni bir boyut kazandı! Deniz Demir’den Murat Ongun’a salvo: Saygısızlık

28 Mayıs'ta sandıktan hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim seslerine kulak tıkayıp koltuğunu korumak için her yolu denemeye başladı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu'nu hedef alarak adayımız Kılıçdaroğlu derken Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun, Kuşoğlu'nun sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduğu paylaşımları beğendi. Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Deniz Demir, Ongun'a "Saygısız" ifadelerini kullandı.

CHP'de koltuk için yaşanan kavga her geçen gün şiddetleniyor.

İÇERİDE KAOS! DIŞARIDA BİRLİK BERABERLİK

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylık için savaşan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında da CHP Genel Başkanlık koltuğu için birbirine girdi.

İMAMOĞLU ÇEKİYOR KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR

Kılıçdaroğlu'nun seçimde 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde dengeler altüst oldu.

Öyle ki, seçmenler ve partili isimlerden değişim, istifa sesleri yükselmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'değişim' çıkışı yaparken çağrılara aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu ise 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

Karşılıklı restleşmelerle birlikte CHP'de iç hesaplaşmalar da kaçınılmaz oldu. Sözde Baba-oğul imajı çizmeye çalışan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim tavan yaptı.

BİR ARAYA GELDİLER

İmamoğlu'nun 'Değişim' çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul'da odaklan işine bak' derken İmamoğlu 'Mesele İstanbul'dan ibaret' değil çıkışıyla koltukta gözü olduğunu açık açık söyledi.

Yaşananların ardından iki isim Ankara'da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Basına kapalı yapışan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "BAKARIZ" CEVABI

Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu'nun bu talebe karşılığı ise "Sürece birlikte bakarız" oldu.

Bugün Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı İsmail Saymaz görüşmeye ilişkin sızdırma bilgilerle bir yazı yazdı.

İddiaya göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na değişimi gerçekleştirmek zorunda olduklarını, aksi takdirde yerel seçimleri kaybedeceklerini ifade eden İmamoğlu, "Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak, değişimi en kısa sürede yapmamız lazım." dedi.

Değişim sürecini birlikte hayata geçirmeyi teklif eden İmamoğlu, bu süreci de Kılıçdaroğlu'nun başlatmasını istedi.

KILIÇDAROĞLU SAĞ KOLUYLA RESTİ ÇEKTİ: ADAY OLACAK

Öte yandan görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi.

İşte o beğenilerden bazıları;

KUŞOĞLU'UN YERDEN YERE VURULDUĞU PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ

Ongun Twitter üzerinden Kuşoğlu'nun yerden yere vurulduğu paylaşımları beğendi.

Yaşanan durum İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşının en somut örneklerinden biri olarak görüldü. Ongun'un beğendiği bir paylaşımda "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN TEPKİ

Murat Ongun'un Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Bülent Kuşoğlu'nu hedef alan tweetleri beğenmesi CHP'de tepkiyle karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı 80 danışmanın arasında olan CHP Ankara Milletvekili Denir Demir, Ongun'u hedef aldı.

Demir, "Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan restleşme KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NDAN RESTLEŞME
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