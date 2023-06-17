CHP’de kaos yeni bir boyut kazandı! Deniz Demir’den Murat Ongun’a salvo: Saygısızlık

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "BAKARIZ" CEVABI

Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" derken Kılıçdaroğlu'nun bu talebe karşılığı ise "Sürece birlikte bakarız" oldu.

Bugün Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı İsmail Saymaz görüşmeye ilişkin sızdırma bilgilerle bir yazı yazdı.

İddiaya göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na değişimi gerçekleştirmek zorunda olduklarını, aksi takdirde yerel seçimleri kaybedeceklerini ifade eden İmamoğlu, "Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak, değişimi en kısa sürede yapmamız lazım." dedi.

Değişim sürecini birlikte hayata geçirmeyi teklif eden İmamoğlu, bu süreci de Kılıçdaroğlu'nun başlatmasını istedi.

KILIÇDAROĞLU SAĞ KOLUYLA RESTİ ÇEKTİ: ADAY OLACAK

Öte yandan görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi.

İşte o beğenilerden bazıları;

KUŞOĞLU'UN YERDEN YERE VURULDUĞU PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ

Ongun Twitter üzerinden Kuşoğlu'nun yerden yere vurulduğu paylaşımları beğendi.

Yaşanan durum İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşının en somut örneklerinden biri olarak görüldü. Ongun'un beğendiği bir paylaşımda "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri yer aldı.