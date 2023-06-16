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İngilizler duyurdu! Putin Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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İngilizler duyurdu! Putin Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi | İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Putin'in Erdoğan ile Türkiye'ye ziyareti konusunda sözleştiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye gelecek. Putin'in danışmanı Yuri Ushakov Perşembe günü Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, "Türkiye cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanımızı Türkiye'yi ziyaret etmeye davet ettiğini doğruladı." İfadelerini kullanmıştı.

TARİH HENÜZ BELİRLENMEDİ
Habere göre gezi için plan yapıldı. Ancak kesin bir tarih belirlenmedi.

Gezi için planların yapıldığını, ancak henüz kesin bir tarih belirlenmediğini de sözlerine ekledi.

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