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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan YKS açıklaması: Sınava girecek depremzede adayların yanındayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan YKS açıklaması: Sınava girecek depremzede adayların yanındayız

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, pazar günü YKS sınavına girecek depremzede adaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek depremzede gençlerimizin yanındayız! Başvuru yapan; 64 bin 412 öğrenci ve velimize ulaşım ve konaklama desteği sunuyoruz." dedi.

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