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25 milyarlık vurgunda şok: Paris'e özel jet! Her boşluğa para ve mücevher sıkıştırmışlar

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. Örgütle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 01.07.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 09:59
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25 milyarlık vurgunda şok: Paris’e özel jet! Her boşluğa para ve mücevher sıkıştırmışlar

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan suç örgütlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıkmıştı. "Erol Evcil ile NURSAN'a çöktü" iddiaları gündeme geldiğinde ise Alaattin Çakıcı, o dönem yaptığı açıklamada Hüseyin Eryılmaz'ın 50 milyon dolar borcu olan Evcil'i kiralık katil tutarak öldürmeyi düşündüğü söylemişti.

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25 milyarlık vurgunda şok: Paris’e özel jet! Her boşluğa para ve mücevher sıkıştırmışlar

Mali polis, Evcil'e ait 20 milyon dolarlık özel jetin Paris'te olduğunu belirlemesi üzerine harekete geçti. İstanbul Havalimanı'na uçak güvenlik birimleri tarafından el konularak hangara çekildi.

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25 milyarlık vurgunda şok: Paris’e özel jet! Her boşluğa para ve mücevher sıkıştırmışlar

OPERASYONDA ŞOKE EDEN AYRINTILAR

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenledi.

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25 milyarlık vurgunda şok: Paris’e özel jet! Her boşluğa para ve mücevher sıkıştırmışlar

Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı şafak baskınları yapılan Demir Yumruk operasyonunda 310 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken konut, işyeri ve fabrika gibi toplam 261 taşınmaza, 327 araca, 8 bin 690 hesaba ve Erol Evcil'in özel jetine el konuldu. 39 şirkete ise kayyum atandı.

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25 milyarlık vurgunda şok: Paris’e özel jet! Her boşluğa para ve mücevher sıkıştırmışlar

ÖZEL JETE EL KONDU

Erol Evcil'e ait 20 milyon dolarlık özel jetin pazartesi günü Evcil'in arkadaşlarını getirmek için Paris'e uçtuğu belirlendi. Mali polis, pilot ile temasa geçerek bir an önce Türkiye'ye dönüş yapması konusunda uyardı. İstanbul Havaalanına inen özel jete el konularak hangara çekildi.