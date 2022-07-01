01 Temmuz 2022, Cuma
25 milyarlık vurgunda şok: Paris'e özel jet! Her boşluğa para ve mücevher sıkıştırmışlar
Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. Örgütle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 01.07.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 09:59
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