"Demir Yumruk" operasyonundan kadın hakim çıktı! Suç örgütü lideri sevgilisi için adaleti sayısız kere çiğnedi

FETÖ DOSYASINI DA TAKİP ETMİŞ

Örgüt liderinin hakim sevgilisi, Hüseyin Eryılmaz'ın talep ettiği bir FETÖ dosyası ile ilgileneceğini yazdıktan sonra dosya hakkında Hüseyin Eryılmaz'a bilgi verdiği, bir tanıdığını aradığını belirterek duruşma bittiğinde "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini söyledi.

50 BİN DOLAR CANGÜL SAZAK İSİMLİ POŞETLE TESLİM EDİLMİŞ

Whatsapp yazışmalarındaki bir diğer skandal ise şöyle gelişti. Hüseyin Eryılmaz İstanbul'a 50 bin dolar teslim edileceğini bunun için isim, adres ve telefon bildirmesini istedi. Hakim Sazak, bu bilgileri el yazısı bir not fotoğrafı ile Hüseyin Eryılmaz'a iletti. Daha sonra para poşeti olduğu değerlendirilen ve üzerinde Cangül Sazak yazılı poşet "özel araba" ile teslim edildi.

"SEN NEDERSEN O AŞKIM"

Yazışmalarda Hüseyin Eryılmaz ile aynı sektörde faaliyet gösterdiği anlaşılan bir kişi hakkında da önemli bilgiler yer aldı. Hakim Sazak, Eryılmaz'a "Cihat Önal geldi, Osman Tufan'a 2 milyonluk çek takibi, teminatın düşük olması için yardım istedi, yardım edeyim mi" dedi. Eryılmaz ise "sakın Osman Tufan benim rakip, yavşağın biri. Bırak çekler yazılsın" dedi. Bunun üzerine hakim Sazak ise "sen yok dersen yardım etmem. Sen ne dersen o olur aşkım" dedi.

HSK O HAKİMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

İskenderun Hâkimi Cangül Sazak ile ilgili yazışmalar Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderildi. HSK tarafından görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı raporun ardından HSK 2. Dairesi tarafından Cangül Sazak, görevden uzaklaştırıldı.