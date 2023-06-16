"Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da binlerce kullanıcı, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına erişimde sorunlar yaşandığını ifade etti. Peki, Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?