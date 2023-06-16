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Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta erişim sorunu mu var?

"Sosyal medya çöktü mü?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya çapında milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Peki, Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?

"Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Twitter'da binlerce kullanıcı, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına erişimde sorunlar yaşandığını ifade etti. Peki, Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşandı.

Akşam saatlerinde dünya çapında milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı, Meta bünyesindeki popüler sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu yaşadı.

Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden fotoğraf ve mesaj iletmede zorlanırken, Facebook ve Instagram gibi uygulamalara erişimde ciddi sorunlar yaşadı.

Twitter'da milyonlarca kullanıcı, Meta'ya ait olan platformlara erişimde sorunlar yaşanmasından şikayetçi oldu.

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