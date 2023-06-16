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Günün fıkrası CHP'li Eren Erdem'den: Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmedik yedi düvele kaybettik

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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Günün fıkrası CHP’li Eren Erdem’den: Recep Tayyip Erdoğan’a yenilmedik yedi düvele kaybettik

Seçimlerden önce CHP'nin kaybetmesi durumunda istifa edeceğine dair "namus ve şeref sözü" veren ancak şu an CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Eren Erdem seçim sürecini değerlendirdi. Erdem, bugün seçim olsa yeniden Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyeceğini söylerken fıkralara konu olacak bir cümle kurdu. Erdem "Recep Tayyip Erdoğan’a yenilmedik. Yedi düvele kaybettik." dedi.

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken mağlubiyetin faturasını da MYK üyeleri ile danışmanlarına kesti.

BAY KEMAL'E KARŞI HAREKETE GEÇTİLER

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde rahatsızlık yaratırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Bay Kemal'e karşı bayrak açarak adaylık için harekete geçti.

İSTİFA İÇİN NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ VEREN ERDEM GÖREVDE

Kılıçdaroğlu ise tüm kadrosunu değiştirerek istifadan kaçmaya çalışırken seçimler öncesi CHP kaybetmesi durumunda partiden istifa edeceğine dair "namus ve şeref sözü" veren Eren Erdem, CHP'de Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.

"YEDİ DÜVELE KAYBETTİK"

Namus ve şeref sözünü yutan Eren Erdem seçimler sonrası sessizliğini bozarken fıkralara konu olacak ifadeler kullandı.

Eren Erdem yedi düvele kaybettiklerini belirtirken "Geldiğimiz nokta itibariyle, kazanamadık. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmedik. Yedi düvele kaybettik." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU YEDİRMİYOR

'Değişim' tartışmalarına yönelik de konuşan Erdem, "Kılıçdaroğlu çok dikkatli bir şekilde bir politik hattı tartışmaya açma çabasıyla hareket ediyor. Evet değişim yapacağız, bütün politikalarımızı gözden geçireceğiz, hem de baştan aşağıya" ifadelerini kullandı.

BUGÜN YİNE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINI İSTERİM

Erdem, Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu kapmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olduğunu savunurken "Bugün yeniden aday olmasını isterim" dedi.

Erdem’den Başkan Erdoğan’a hadsiz benzetme

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