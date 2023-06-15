Muharrem İnce’den geri dönüş sinyali: Gençler hazır olun bayramdan sonra yollara düşeceğiz

"KAYBEDİNCE SUÇU BİZE ATACAKLARDI O YÜZDEN ÇEKİLİYORUM"

Olaylar sonrası basın toplantısı düzenleyen İnce "Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Bu atılan iftiralara, Saraya giden CHP'liden başlayarak saraydan para aldı çekilemez diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; diyorum ki benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden korktuğum yok. 45 gündür buna direniyorum. En son geldikleri nokta, saraydan para aldı parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyerek bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı. Her evden Memleket Partisi'ne bir oy istiyorum." ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildi.