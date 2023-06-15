Muharrem İnce'den geri dönüş sinyali: Gençler hazır olun bayramdan sonra yollara düşeceğiz
Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerine giden yolda FETÖ ve CHP tarafından düzenlenen kumpas sonucu adaylıktan çekilme kararı alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı paylaşımda gençlere seslendi. İnce geri dönüş mesajı verirken "Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14-28 Mayıs seçimleri öncesinde yaşanan sürece Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekiliş süreci damga vurdu.
Yaşanan süreçte 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi.
"FETÖ'CÜLER YAPIYOR MUHALEFET KULLANIYOR"
Bu gelişmelerin ardından Muharrem İnce canlı yayında açıklamalarda bulundu. İnce, "FETÖ'cüler yapıyor muhalefet yapacağım diyenler kullanıyor." dedi.
"KAYBEDİNCE SUÇU BİZE ATACAKLARDI O YÜZDEN ÇEKİLİYORUM"
Olaylar sonrası basın toplantısı düzenleyen İnce "Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Bu atılan iftiralara, Saraya giden CHP'liden başlayarak saraydan para aldı çekilemez diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; diyorum ki benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden korktuğum yok. 45 gündür buna direniyorum. En son geldikleri nokta, saraydan para aldı parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyerek bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklardı. Her evden Memleket Partisi'ne bir oy istiyorum." ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildi.
ÖZEL VE AYDOĞDU'DAN TEHDİT TELEFONU
CHP Paris eski Başkan Yardımcısı İrem Ertürk sosyal medyadan yaptığı çarpıcı bir açıklama ile Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığa aday olduğu 2016'daki kurultayla ilgili yıllar sonra bomba itiraflarda bulundu. İnce'nin aday olmasını engellemek için CHP'li Özgür Özel'in ve Aykut Erdoğdu'nun operasyon çektiğini belirten İrem Ertürk, "Önümde o operasyon telefonlarını açtılar. Tehdit ederek delegeler imza vermesin diye uğraştılar." İfadelerine yer verdi.
İNCE'DEN GENÇLERE MESAJ: EVLATLARIM HAZIR OLUN
"Seçimi kaybettiklerinde suçu bize atacaklardı" diyerek yarıştan çekilen Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz." ifadelerini kullandı.
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