Akşener'in eski danışmanı Özvarinli: İYİ Parti'yi Akşener yönetmiyor! Pensilvanya'nın adamları bir taraftan...
28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından İYİ Parti'de başlayan istifa dalgası partiyi karıştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra şoke eden iddiaları kamuoyuyla paylaştı. Özvarinli, "İYİ Parti'yi Meral Akşener yönetmiyor! Bu sebeple çok başlı bir siyasi parti olarak İYİ Parti'de her türlü tutarsızlığı gözlemlemek mümkün. Pensilvanya'nın adamları bir taraftan, Meral Akşener'in akraba-i taallûkatları diğer bir taraftan partinin Genel Başkanlık makamında siyasi kararların yegâne belirleyicileridir." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'yi kuran 200 kişiden 70'i geçen beş yılda partiden istifa etti. Partiyle yollarını ayıranlar arasında tecrübeli önemli isimler de var. 25 Ekim 2017'de Genel Başkan Meral Akşener ve arkadaşları tarafından kurulan İYİ Parti, aradan geçen süre içerisinde 200 kişilik kurucu kadrodan önemli miktarda fire verdi.
24 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde ise 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimet yaşaması İYİ Parti'deki istifaların daha da artmasına neden oldu. Genel seçimde istedikleri oy oranını alamayan İYİ Parti'liler 24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak kongre süreci öncesinde de rahatsızlıklarını sosyal medyadan dillendiriyor.
İYİ PARTİ'DE İSTİFA SESLERİ!
İYİ Parti'nin yönetimi açısından sorunlar olduğunu dillendiren ve istifa eden Aytun Çıray, Prof. Dr. Ahad Andican ve Emine Küçükali gibi isimler dışında birçok İYİ Parti'li de istifa açıklamalarına devam ediyor.
İSTİFA SONRASI ŞOKE İDDİALAR PAYLAŞTI
14 Mayıs seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan Dr. Hasan Sami Özvarinli de seçim öncesinde istifa eden isimler arasındaydı. Özvarinli, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra şoke eden iddiaları sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşmıştı. Özvarinli en son "Meral Akşener CHP'yi dizayn edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin başına getirecek" iddialarını dillendirmişti.
"BİR AİLE ŞİRKETİNE DÖNÜŞEN BU YAPIYI TERK EDENLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
İYİ Parti'deki istifaları değerlendiren Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında iddialarını şu şekilde paylaştı:
"İYİ Parti'den her geçen dakika yeni bir istifa haberi geliyor. Bir aile şirketine dönüşen bu yapıyı terk eden kıymetli dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Korkmayın ve doğruyu söyleyin. Üst aklın kontrolünde siyaset üreten, liyakatsız ekibiyle yalanlar uyduran ve başta oğlu olmak üzere ailesinin ekonomik kalkınmasını hedefleyen bir zihniyetin Türk Milletine faydası olmaz zararı olur."
"İYİ PARTİ'Yİ MERAL AKŞENER YÖNETMİYOR"
İYİ Parti'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına ve teşkilata vurgu yapan Özvarinli, İYİ Parti'nin Akşener tarafından yönetilmediğini de ileri sürdü. Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında, "İYİ Parti'yi Meral Akşener yönetmiyor! Bu sebeple çok başlı bir siyasi parti olarak İYİ Parti'de her türlü tutarsızlığı gözlemlemek mümkün. Pensilvanya'nın adamları bir taraftan, Meral Akşener'in akraba-i taallûkatları diğer bir taraftan partinin Genel Başkanlık makamında siyasi kararların yegâne belirleyicileridir. Teşkilatların ve GİK'in her seferinde sudan çıkmış balık gibi şaşkınlıklar yaşamasının sebebi bu gölge kabineden dolayıdır" ifadelerini kullandı.
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