Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi
28 Mayıs seçimlerinde HDPKK dahil 7'li koalisyonun da desteğini alan ancak Türk siyasi hayatına kaybettiği seçimlerle damga vuran Kemal Kılıçdaroğlu son mağlubiyetinin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti. Geçtiğimiz günlerde MYK üyelerinin tek tek istifasını alan Kılıçdaroğlu 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevlerine son verdi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş olaya ilişkin ilk detayları aktarırken "İsim bazında bir açıklama yapılmadı ancak Jeremy Rifkin'in de görevine son verilen kişiler arasında yer aldığı çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu arkasına aldığı HDP ve PKK desteğine rağmen büyük bir hezimet yaşayarak 13. kez seçim kaybetti.
FATURAYI DANIŞMANLARA VE MYK'YA KESTİ
CHP tabanında ve parti içindeki bazı isimlerde hayal kırıklığı yaratan Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken seçimin faturasını danışmanlarına ve MYK üyelerine kesti.
Geçtiğimiz günlerde tüm MYK üyelerini görevden alan Kılıçdaroğlu bugün de tüm danışmanlarını istifa ettirdi.
GÖREVLERİNE SON VERİLDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevlerine son verdi.
CHP'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun danışman kararına ilişkin şu bilgileri aktardı:
"Danışman ve başdanışman düzeyinde değişim olması bekleniyordu. Kılıçdaroğlu aldığı kararla 4 Haziran öncesinde tüm danışman ve baş danışmanlarla yolunu ayırdı. CHP'den bir bilgilendirme notu geldi. Orada, 'Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itbarıyla sonlandırılmıştır. CHP adına yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederiz' ifadesi kullanıldı.
RİFKİN'İN DE GÖREVİNE SON VERİLDİ Mİ?
Kılıçdaroğlu uzun süredir değişimden söz ediyor. Bu değişimin sadece MYK ve başdanışman düzeyinde olduğunu anlıyoruz. Kılıçdaroğlu almış olduğu kararla birlikte 4 Haziran öncesi çalıştığı ekiple yollarını ayırdı. İsim bazında bir açıklama yapılmadı ancak Jeremy Rifkin'in de görevine son verilen kişiler arasında yer aldığı çıkarabiliriz."
TÜM MYK ÜYELERİNİN DE İSTİFASINI ALMIŞTI
Kılıçdaroğlu seçimlerde yaşadığı ağır hezimetin ardından tüm MYK üyelerinin istifasını da almıştı.
İstifa eden 17 MYK üyesinin isimleri ise şöyle:
Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.
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