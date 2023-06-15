Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun danışman kararına ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Danışman ve başdanışman düzeyinde değişim olması bekleniyordu. Kılıçdaroğlu aldığı kararla 4 Haziran öncesinde tüm danışman ve baş danışmanlarla yolunu ayırdı. CHP'den bir bilgilendirme notu geldi. Orada, 'Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itbarıyla sonlandırılmıştır. CHP adına yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederiz' ifadesi kullanıldı.