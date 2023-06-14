"Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? İşte, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...