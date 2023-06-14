Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? İşte, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
"Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda öncelikli gündem ekonomi olacak. Asgari ücrete yapılacak ara zam ve deprem bölgesine yönelik çalışmaların da ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? İşte, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
"Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? İşte, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yeni kabine üyeleri ikinci kez bir araya geldi.
Toplantıda iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek.
ÖNCELİKLİ GÜNDEM EKONOMİ
Toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar görüşülecek.
Asgari ücrete yapılacak ara zam konusunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.
AFET BÖLGESİ
Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının yapımı sürüyor. Toplamda 650 bin deprem konutunun yapılması hedefleniyor.
Depremzedelere konutların planlanandan daha erken teslim edilebilmesi için farklı formüller üzerinde duruluyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma da toplantıda değerlendirilecek.
Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.
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