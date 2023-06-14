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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Jandarma'ya kutlama

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Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Jandarma’ya kutlama

Twitter adresinden paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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