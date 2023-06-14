Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs sonrası muhalefet yorumu: Ortada masa kalmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri sonrası uçakta yaptığı açıklamalarda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefetle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Ortada masa kalmadı, dağıldı iyice." yorumunda bulundu.
Başkan Erdoğan 28 Mayıs seçiminden zaferle ayrılmasının ardından geleneği bozmayarak ilk yurt dışı seyahatlerini KKTC ve Azerbaycan'a yaptı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ziyaretlerin dönüşünde uçakta da gazetecilerin sorularını yanıtladı. 28 Mayıs zaferinin ardından muhalefetin birbirine girmesiyle ilgili değerlendirmede de bulunan Başkan Erdoğan, "Ortada masa kalmadı, dağıldı iyice." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'a sorulan o soru ve yanıtı
SORU: (Ercan Gürses – TgrtHaber) CHP'de seçimden sonra bazı değişim tartışmaları var. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel de değişim talebini seslendirdi. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var, "Ben kaptan olarak gemiyi limana yanaştıracağım ama değişim taleplerinin de önünü açacağım" diyor. Siz nasıl buluyorsunuz bu talep ve tartışmaları?
O partinin ne kaptanıyım ne güverte lostromosuyum. Ben AK Parti'nin kaptanıyım, bana AK Parti'yi sorun. Onu da Kılıçdaroğlu'nu yakaladığınızda ona sorun. Yani onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı. Her şey ortada. Kiminle yarışıyor, kiminle ne yapıyor, bizi hiç ilgilendirmez. Biz şu anda seçimi elhamdülillah başarılı bir şekilde tamamladık, bitirdik. Onlarda ise altılı masa, dokuzlu masa, on birli masa; ortada masa kalmadı zaten, dağıldı iyice... Şimdi bunu bana sorarsan bu olmaz. Milletim en güzel kararı verdi. Hayırlısı olsun.
SORU: (Ünal Kaya – BengüTürk) Hem seçim sürecinde hem de balkon konuşmanızda yeni Anayasa sürecinden bahsettiniz. Şu anki Meclis aritmetiği içerisinde bu nasıl işleyebilir? İkincisi, bu seçim yenilgisinin ardından muhalefet partileri "parlamenter sistem" ısrarından vazgeçip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun yeni bir Anayasa'ya destek verirler mi?
Masa etrafındakilere bakıp konuşacak olursak, vermezler diye düşünüyorum. Ama bizim grubumuzun görevi nedir? Vereceklermiş gibi gidip kendileriyle görüşmektir. Arkadaşlarımıza ben görevi veririm, arkadaşlarımız grup başkanlarıyla veya başkan vekilleriyle görüşmelerini yaparlar. "Böyle bir anayasa değişikliği için ne dersiniz?" diye sorarlar. Eğer böyle bir anayasa değişikliğine "evet" derlerse biz de muhalefetle niçin anayasa değişikliğine gitmeyelim. Ki bunların içerisinde de en önemli maddemiz ailedir. Aile konusuna biz hassasiyetle eğiliyoruz. İki, Aile ve Gençlik Bankası çok çok önemli. Bu konuyu yine aynı şekilde kendilerine taşırız. Eğer buna olumlu yaklaşırlarsa bununla da ilgili adım atarız. Yani bunların bazıları anayasa değişikliği gerektirir, bazıları ise yasal düzenleme gerektirir. Ve şu anda anayasa değişikliği gerektiren konularda muhalefet bu işe "evet" der mi sorusunun cevabına gelince, maalesef orada çok çok iyimser değiliz.
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