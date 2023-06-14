Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs sonrası muhalefet yorumu: Ortada masa kalmadı

İşte Başkan Erdoğan'a sorulan o soru ve yanıtı

SORU: (Ercan Gürses – TgrtHaber) CHP'de seçimden sonra bazı değişim tartışmaları var. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel de değişim talebini seslendirdi. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var, "Ben kaptan olarak gemiyi limana yanaştıracağım ama değişim taleplerinin de önünü açacağım" diyor. Siz nasıl buluyorsunuz bu talep ve tartışmaları?

O partinin ne kaptanıyım ne güverte lostromosuyum. Ben AK Parti'nin kaptanıyım, bana AK Parti'yi sorun. Onu da Kılıçdaroğlu'nu yakaladığınızda ona sorun. Yani onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı. Her şey ortada. Kiminle yarışıyor, kiminle ne yapıyor, bizi hiç ilgilendirmez. Biz şu anda seçimi elhamdülillah başarılı bir şekilde tamamladık, bitirdik. Onlarda ise altılı masa, dokuzlu masa, on birli masa; ortada masa kalmadı zaten, dağıldı iyice... Şimdi bunu bana sorarsan bu olmaz. Milletim en güzel kararı verdi. Hayırlısı olsun.