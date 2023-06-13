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Haberler Galeri Halktan Bay Bay Kemal’e “Kırsal seçmen” tepkisi! Anadolu’da köylü seçmene A Haber mikrofon uzattı

Halktan Bay Bay Kemal’e “Kırsal seçmen” tepkisi! Anadolu’da köylü seçmene A Haber mikrofon uzattı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun köylüleri aşağılayan sözlerine tepkiler artarak devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun, "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" sözlerine karşılık Anadolu insanını küçük düşürmek istemesine yönelik tepkiler çığ olup yağdı. Başkan Erdoğan'da Kılıçdaroğlu tarafından yapılmış bu kötü söyleme, "Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojinin konusudur." diyerek tepki göstermişti. A Haber ekipleri çok sayıda ilde köyleri gezdi ve vatandaşlara mikrofon uzattı. İşte, köylü vatandaşların Kılıçdaroğlu'na mesajları…

Giriş Tarihi: 13.06.2023 18:44 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 19:04
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Halktan Bay Bay Kemal’e “Kırsal seçmen” tepkisi! Anadolu’da köylü seçmene A Haber mikrofon uzattı

FATUYAYI KÖYLÜYE KESTİ

Sözcü TV'de katıldığı programda, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçimleri kaybetmesinin nedeninin köylü kesimden oy alamaması olduğunu belirterek "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı. Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" diye konuştu.

Köylünün enflasyon diye bir derdinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para" sözleriyle seçim sonucunu kendince analiz etti.

Kılıçdaroğlu'nun kırsal kesimde yaşayan vatandaşları küçümsemesi büyük tepkiyle neden olurken, sosyal medyada, "Tuvalet terliği de gelse alırız diyorlardı. Bay Kemal bir tuvalet terliği bile etmediğini ne zaman anlayacak. Durum böyleyken suçu kendinde aramak yerine yine millete fatura kesmeye kalkmış" yorumları yapıldı..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halktan Bay Bay Kemal’e “Kırsal seçmen” tepkisi! Anadolu’da köylü seçmene A Haber mikrofon uzattı

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığı'nı kazandı' ifadelerine sert tepki gösterdi:

Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojinin konusudur.

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Halktan Bay Bay Kemal’e “Kırsal seçmen” tepkisi! Anadolu’da köylü seçmene A Haber mikrofon uzattı

"KENDİ SEÇMENİNİ DE KÜÇÜMSEDİ"

"Kırsal kesimden oy aldığı kendi seçmenini küçümsemiş oldu. Zaten CHP zihniyetinde bu var. Bu olduğu için zaten 20 seçim kaybetti"

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Halktan Bay Bay Kemal’e “Kırsal seçmen” tepkisi! Anadolu’da köylü seçmene A Haber mikrofon uzattı

"Biz 9 kardeşiz 5-6 kardeşim üniversite mezunu. Doktor var mühendis var, öğretmen var… Veteriner hekim var."

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Halktan Bay Bay Kemal’e “Kırsal seçmen” tepkisi! Anadolu’da köylü seçmene A Haber mikrofon uzattı

"KÖYLÜNÜN ÇOĞU ÜNİVERSİTE MEZUNU"

"Allah'a şükür köylünün çoğu üniversite mezunu herkes her şeyi biliyor. Halimizden memnunuz."