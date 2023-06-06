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MİT Başkanlığı'nda devir teslim töreni: MİT Başkanı Kalın görevi devraldı

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Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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MİT Başkanlığı’nda devir teslim töreni: MİT Başkanı Kalın görevi devraldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevinden MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın, düzenlenen törenle Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı. MİT'ten yapılan bilgilendirmede, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nda bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde Sayın İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’dan devralmıştır" denildi.

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