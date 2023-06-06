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MİT Başkanı İbrahim Kalın dünya basınında: O noktaya dikkat çektiler

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başına İbrahim Kalın'ın getirilmiş olması dünyada da geniş yankı uyandırdı. Pek çok haber ajansı Kalın'ın ayrıntılı bir öz geçmişine yer verirken, söz konusu atamanın Kalın'ın yıllarca dış politikada gerçekleştirdiği başarılı diplomatik girişimlerin sonucunda geldiğine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:29
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MİT Başkanı İbrahim Kalın dünya basınında: O noktaya dikkat çektiler

Başkan Erdoğan'ın cumartesi günü Çankaya köşkünde yeni kabineyi açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başına İbrahim Kalın'ın atandığı belirtildi.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın dünya basınında: O noktaya dikkat çektiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın dünya basınında: O noktaya dikkat çektiler

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam" dedi.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın dünya basınında: O noktaya dikkat çektiler

Başta Türkiye'deki seçim süreci olmak üzere yaşanan siyasi gelişmeleri en başından beri takip eden dünya medyası ise şimdi Kalın'ı mercek altına aldı.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın dünya basınında: O noktaya dikkat çektiler

Londra merkezli haber ajansı Middle East Eye (MEE), Kalın'ın daha önceden Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü yaptığını ifade etti.
MEE, Kalın'ın Erdoğan'ın uzun zamandır sırdaşı olduğunu ifade ederEk dış politikada danışmanlık yaptığını da söyledi.