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MİT Başkanı İbrahim Kalın dünya basınında: O noktaya dikkat çektiler
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başına İbrahim Kalın'ın getirilmiş olması dünyada da geniş yankı uyandırdı. Pek çok haber ajansı Kalın'ın ayrıntılı bir öz geçmişine yer verirken, söz konusu atamanın Kalın'ın yıllarca dış politikada gerçekleştirdiği başarılı diplomatik girişimlerin sonucunda geldiğine dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 06.06.2023 08:20Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 09:29