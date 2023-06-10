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Aydın'da TKP-ML-TİKKO terör örgütüne operasyon

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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Aydın’da TKP-ML-TİKKO terör örgütüne operasyon

İçişleri Bakanlığı, Aydın'da terör örgütü TKP/ML-TİKKO mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 7 şüphelinin operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri'nden yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun cezaevi yapılanması ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik, Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından, 4'ü ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada 4 cep telefonu ve 9 örgütsel yayın ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin şekilde devam edileceği kaydedildi.

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