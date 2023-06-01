ABD Başkanı Biden yine bildiğiniz gibi! Törende yere düştü…

BIDEN TAKLA ATTI YERE YUVARLANDI

Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı. Ancak tam da o sırada sırada bilinmeyen bir nedenle takla attı ve yere yuvarlandı.