30 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İBB'den suya zam hamlesi! Teklif oy çokluğuyla reddedildi

Son dakika | İBB'den suya zam hamlesi! Teklif oy çokluğuyla reddedildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
ABONE OL
Son dakika | İBB’den suya zam hamlesi! Teklif oy çokluğuyla reddedildi

Son dakika haberi...İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına öngördüğü zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA