CHP'ye kazık bu kez büyük ortaktan! İYİ Parti'den yerel seçimde ittifak şartı
Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan koalisyon masasında kriz sürüyor. Küçük ortaklar DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin Meclis Başkanlığı seçimlerinden CHP'ye attığı kazık sonrası, şimdi de İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta yerel seçimlerde ittifak için CHP'ye şart koştu.
8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde fark yemesinin ardından muhalefet karıştı.
Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin CHP listelerinden seçime girip 40'a yakın vekil kopardı.
Seçimin kaybedilmesi ve CHP'nin vekil sayısının düşmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sallarken bir hamle de İYİ Parti'den geldi.
İYİ PARTİ DE KOPARMANIN PEŞİNDE
2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adaylarını destekleyen İYİ Parti 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından flaş bir çıkış yaptı.
Küçük ortaklar gibi CHP'yi koparmayı planlayan İYİ Parti gelecek seçimlerde ittifak için şart koştu.
ERHAN USTA ŞART KOŞTU: BİZE DE BÜYÜKŞEHİR BIRAKILIRSA İŞBİRLİĞİ OLUR
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta "Yerel seçimlerde şartlarda anlaşılırsa, İYİ Parti'ye bir kısım büyükşehirler bırakılırsa seçim işbirliği olabilir." dedi.
CHP'nin yayın organı Halk TV'de konuşan Usta şunları söyledi; "Geçen sefer hiçbir belediye talep edilmeden sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir işbirliğiydi. Partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir."
CHP'DEN KÜÇÜK ORTAKLARA TEPKİ GELMİŞTİ
Öte yandan 8'li koalisyonun küçük ortakları DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin oy katkısı vermeden CHP'den vekil koparmasının yankıları sürerken bomba gelişmeler yaşanmıştı.
CHP listerlerinden Meclis'e girdikten sonra istifa eden küçük ortaklar Meclis Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayını desteklemeyerek kendi adaylarını çıkardı. Bu duruma CHP'den tepki geldi.
CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol "Nezaketsizlik" diyerek olaya tepki gösterirken "Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir." kendi partisine de göndermede bulundu.
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