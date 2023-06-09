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Başkan Erdoğan geleneği sürdürüyor! İlk yurt dışı ziyaretleri KKTC ve Azerbaycan'a

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Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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Başkan Erdoğan geleneği sürdürüyor! İlk yurt dışı ziyaretleri KKTC ve Azerbaycan’a

Başkan Erdoğan 28 Mayıs'ta kazandığı seçim zaferi sonrası ilk yurt dşı ziyaretlerini gelecek hafta yapacak. Erdoğan yine geleneği bozmayarak sembolik anlamı olan ziyaretlerle KKTC ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine geleneği geleneğini bozmadı.

İLK ZİYARETLER KKTC VE AZERBAYCAN
Başkan Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC'ye ve Azerbaycan'a yapacak. Erdoğan 12 Haziran'da KKTC'de 13 Haziran'da ise Azerbaycan'da olacak.

ÖNCE TATAR SONRA ALİYEV İLE GÖRÜŞECEK
Kıbrıs ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adada çözüme ilişkin Türkiye'nin tezlerini bir kez daha uluslararası kayıtlara geçirecek.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin çözümden yana olduğu mesajını yineleyecek.

Başkan Erdoğan daha sonrası kardeş Azerbaycan'a geçecek.

Erdoğan, 13 Haziran'da yapacağı Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek

Bu ziyarettede iki lider Kafkaslar'da barış ve istikrara yönelik mesajlar verecek.

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