Başkan Erdoğan geleneği sürdürüyor! İlk yurt dışı ziyaretleri KKTC ve Azerbaycan’a

ÖNCE TATAR SONRA ALİYEV İLE GÖRÜŞECEK

Kıbrıs ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adada çözüme ilişkin Türkiye'nin tezlerini bir kez daha uluslararası kayıtlara geçirecek.