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DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP'ye kazık attı parti içerisinden tepki geldi: Nezaketsizlik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
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DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP’ye kazık attı parti içerisinden tepki geldi: Nezaketsizlik

Koalisyon masasının küçük ortakları olan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin CHP'ye oy katkısı sağlamadan vekil koparmasının yankıları CHP tabanında devam ederken bomba bir gelişme daha yaşandı. CHP listelerinden Meclis'e girdikten sonra istifa eden küçük ortaklar, Meclis Başkanlığı seçimleri sırasında kendi adaylarını çıkardı. Bu duruma CHP içerisinden tepki yükselirken, CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol "Nezaketsizlik" diyerek duruma tepkisini koydu.

8'li koalisyonun küçük ortakları Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi CHP listelerinden seçime girdi.

Seçimde Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'dan fark yerken Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı. CHP listelerine adını yazdıran DEVA'dan 15, Gelecek'ten ve Saadet'ten ise 10'ar milletvekili ile Meclis'e girdi.

CHP'DEN İSTİFA EDİP GRUP ÇALIŞMASINA BAŞLADILAR
CHP listelerinden Meclis'e giren vekiller daha sonra istifa ederek kendi gruplarını kurma çalışmalarına başladı.

TBMM SEÇİMLERİNDE KENDİ ADAYLARINI ÇIKARDILAR
Küçük ortaklar TBMM Başkanlığı seçimlerinde ise CHP'ye destek vermedi. AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken, CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin ise CHP'nin Meclis Başkanı adayı olan Tekin Bingöl'e destek vermek yerine kendi adaylarını gösterdi.

Saadet ile Gelecek Serap Yazıcı Özbudun'u Deva Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.

TEPKİ GÖSTERDİ: KENDİ ADAYLARINI ÇIKARMALARI BÜYÜK BİR SİYASİ NEZAKETSİZLİK
CHP Elazığ Milletvevkili Gürsel Erol, TBMM Başkanlık seçiminde, CHP listelerinden Meclis'e giren Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin CHP'nin adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmalarına tepki gösterdi.

CUMHUR'UN ADAYI KAZANDI
Yapılan oylamanın ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin yeni başkanı oldu.

CHP'DEN KÜÇÜK ORTAKLARA TEPKİ
CHP'den kendi adaylarıyla yarışan giren Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'ne tepki geldi.

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol "Nezaketsizlik" diyerek olaya tepki gösterirken "Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir." kendi partisine de göndermede bulundu.

Erol şunları yazdı;
"Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)"

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