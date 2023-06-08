DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP'ye kazık attı parti içerisinden tepki geldi: Nezaketsizlik
Koalisyon masasının küçük ortakları olan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin CHP'ye oy katkısı sağlamadan vekil koparmasının yankıları CHP tabanında devam ederken bomba bir gelişme daha yaşandı. CHP listelerinden Meclis'e girdikten sonra istifa eden küçük ortaklar, Meclis Başkanlığı seçimleri sırasında kendi adaylarını çıkardı. Bu duruma CHP içerisinden tepki yükselirken, CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol "Nezaketsizlik" diyerek duruma tepkisini koydu.
8'li koalisyonun küçük ortakları Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi CHP listelerinden seçime girdi.
Seçimde Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'dan fark yerken Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı. CHP listelerine adını yazdıran DEVA'dan 15, Gelecek'ten ve Saadet'ten ise 10'ar milletvekili ile Meclis'e girdi.
CHP'DEN İSTİFA EDİP GRUP ÇALIŞMASINA BAŞLADILAR
CHP listelerinden Meclis'e giren vekiller daha sonra istifa ederek kendi gruplarını kurma çalışmalarına başladı.
TBMM SEÇİMLERİNDE KENDİ ADAYLARINI ÇIKARDILAR
Küçük ortaklar TBMM Başkanlığı seçimlerinde ise CHP'ye destek vermedi. AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken, CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu.
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin ise CHP'nin Meclis Başkanı adayı olan Tekin Bingöl'e destek vermek yerine kendi adaylarını gösterdi.
Saadet ile Gelecek Serap Yazıcı Özbudun'u Deva Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.
TEPKİ GÖSTERDİ: KENDİ ADAYLARINI ÇIKARMALARI BÜYÜK BİR SİYASİ NEZAKETSİZLİK
CHP Elazığ Milletvevkili Gürsel Erol, TBMM Başkanlık seçiminde, CHP listelerinden Meclis'e giren Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin CHP'nin adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmalarına tepki gösterdi.
CUMHUR'UN ADAYI KAZANDI
Yapılan oylamanın ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin yeni başkanı oldu.
CHP'DEN KÜÇÜK ORTAKLARA TEPKİ
CHP'den kendi adaylarıyla yarışan giren Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'ne tepki geldi.
CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol "Nezaketsizlik" diyerek olaya tepki gösterirken "Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir." kendi partisine de göndermede bulundu.
Erol şunları yazdı;
"Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Büyükbaş, Küçükbaş hisseleri 4.990 TL... 16-19 kg kemikli kemiksiz et kapıya teslim! A101, Migros, CarrefourSA...
- Asgari ücrette kazanç formülü çıktı! Brüt:14.011 Net:11.909 TL! 2023 Temmuz zammında maaşlara %17.55, 29.31, 40’lık artış hesaplandı! İlk toplantı ne zaman?
- Apple zamlı fiyat güncel liste 2023 | 8 Haziran iPhone SE, 12, 13, 14 pro, max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- TOKİ'den 4.368 TL taksitle 1+1 ev imkanı! %25 peşinat+180 ay vade... Kira öder gibi 54, 55, 78 m2 büyüklüğünde konut alın! Başvuru tarihleri belli oldu!
- Emekli Kurban Bayramı maaş ve ikramiye takvimi 2023 | EYT, SSK, 4C, Bağkur'luya en az 9.500 TL ödeme! Bayram ikramiyesi zamlı mı yatacak, ne kadar?
- AÖF sınavları iptal mi, yeniden yapılacak mı? Anadolu Üniversitesi AÖF 2023 10-11 Haziran sınavları gerçekleşecek mi?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran TCMB PPK toplantısı hangi gün?
- Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Babalar günü haziran ayının kaçında, kaç gün kaldı?
- Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!
- Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? 9-10-11 Haziran İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro bedava mı, neden?
- 10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek/Kadın prim+gün tablosu…
- OnlyFans kapandı mı, neden kapandı? Türkiye erişim kararı ne oldu? OnlyFans nedir?