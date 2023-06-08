DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP’ye kazık attı parti içerisinden tepki geldi: Nezaketsizlik

TBMM SEÇİMLERİNDE KENDİ ADAYLARINI ÇIKARDILAR

Küçük ortaklar TBMM Başkanlığı seçimlerinde ise CHP'ye destek vermedi. AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken, CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin ise CHP'nin Meclis Başkanı adayı olan Tekin Bingöl'e destek vermek yerine kendi adaylarını gösterdi.

Saadet ile Gelecek Serap Yazıcı Özbudun'u Deva Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.