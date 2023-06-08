08 Haziran 2023, Perşembe
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DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP'ye kazık attı parti içerisinden tepki geldi: Nezaketsizlik
Koalisyon masasının küçük ortakları olan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin CHP'ye oy katkısı sağlamadan vekil koparmasının yankıları CHP tabanında devam ederken bomba bir gelişme daha yaşandı. CHP listelerinden Meclis'e girdikten sonra istifa eden küçük ortaklar, Meclis Başkanlığı seçimleri sırasında kendi adaylarını çıkardı. Bu duruma CHP içerisinden tepki yükselirken, CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol "Nezaketsizlik" diyerek duruma tepkisini koydu.