İmamoğlu’ndan seçim gecesi itirafları sonrası DEVA Partili Şahin’e suçlama: Ne ittifak ruhuna ne de takımdaşlığa uyar

"HERKESİN ELİNDE SOMUT VERİLERLE İKİNCİ TURA KALAN BİR SEÇİMDİ"

Asıl bombayı açıklamasının sonuna saklayan Şahin, seçim gecesi yapılan kirli algı operasyonunu itiraf ettti. Saat 20:00'de sonucun belli olduğunu belirten Şahin, saat 21.00'de "Kılıçdaroğlu önde seyrediyor" açıklaması yapan İmamoğlu ve Yavaş ikilisini de ifşa etti. Herkesin elindeki verilerde seçimin ikinci tura kaldığının bilindiğini de sözlerine ekleyen Deva Partili İdris Şahin şu ifadeleri kullandı:

Yaptırmış olduğumuz anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu CHP'li dostlarımız da biliyor. Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerinin önünde mevcut anketler vardı. Son 1 haftada özellikle mitinglerden kaynaklanan hava ve çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu. Bu olumlu havadan etkilenerek sanki iş ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı. Son derece yanlıştı. Oysa herkesin elinde somut verilerle ikinci tura kalan bir seçimdi. Bunu da hemen seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz, ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim saat 20:00 itibarıyla 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar belliydi.