İmamoğlu'ndan seçim gecesi itirafları sonrası DEVA Partili Şahin'e suçlama: Ne ittifak ruhuna ne de takımdaşlığa uyar
14 Mayıs seçimlerinde kameralar karşısına geçerek sonuçlara yönelik provokasyona kalkışan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adeta seçmenlerin aklıyla dalga geçti. DEVA Partisi Genel Başkanı Yardımcısı İdris Şahin ise, katıldığı canlı yayında daha önce kendilerine gelen anket sonuçları ile seçimin ilk turda kaybettiklerini itiraf etti. Şahin ayrıca seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananları da saat vererek paylaştı. CHP kanalı Sözcü'ye konuk olan Ekrem İmamoğlu ise Şahin'i suçlarken yalan söylediklerini adeta itiraf edip "Yaptığı ne ittifak ruhuna ne de takımdaşlığa uyar. Bunları ölçsün, biçsin öyle konuşsun." ifadelerini kullandı.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden yaparken Başkan Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaoğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
Seçim sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranını yakaladı.
Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ'nun kurduğu CHP'nin köpürttüğü kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce %0.43 oranında kaldı.
SEÇMENLE RESMEN DALGA GEÇTİLER
Seçim günü 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza attığı "Öndeyiz" provokasyonu ve CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın imza attığı manipülasyonu akıllara kazındı.
Başkan Erdoğan'ın açık ara önde gittiği seçimi provoke etmek için defalarca kamera karşısına geçen ikili Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ederek seçmenin aklıyla dalga geçti.
ANKETLERE İLİŞKİN DEVA PARTİLİ ŞAHİN'DEN İTİRAF
Yaşananlar sonrası 7'li koalisyonun küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Yardımcısı İdris Şahin, katıldığı yayında seçimin ilk turda kazanılmayacağını itiraf etti. Şahin seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde dönen dolapları ise saat vererek ağzından kaçırdı.
Şahin, seçimden önce yaptırdıkları anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir sonucun olmadığını belirtti. Seçimin ilk turda kazanılmayacağını CHP'lilerin de bildiğini ifade eden Şahin, 7'li koalisyonun diğer bileşenlerinin de bu durumdan haberdar olduğunu söyledi.
"İLK TURDA BİTECEK GİBİ BİR ALGI SATIN ALINDI"
Son haftada mitingler ve kamuoyundaki ilgiden ötürü ilk turda kazanılacakmış havasına girildiğini de belirten Şahin, "Son 1 haftada özellikle mitinglerden kaynaklanan hava ve çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu. Bu olumlu havadan etkilenerek sanki iş ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı. Son derece yanlıştı." dedi.
"HERKESİN ELİNDE SOMUT VERİLERLE İKİNCİ TURA KALAN BİR SEÇİMDİ"
Asıl bombayı açıklamasının sonuna saklayan Şahin, seçim gecesi yapılan kirli algı operasyonunu itiraf ettti. Saat 20:00'de sonucun belli olduğunu belirten Şahin, saat 21.00'de "Kılıçdaroğlu önde seyrediyor" açıklaması yapan İmamoğlu ve Yavaş ikilisini de ifşa etti. Herkesin elindeki verilerde seçimin ikinci tura kaldığının bilindiğini de sözlerine ekleyen Deva Partili İdris Şahin şu ifadeleri kullandı:
Yaptırmış olduğumuz anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu CHP'li dostlarımız da biliyor. Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerinin önünde mevcut anketler vardı. Son 1 haftada özellikle mitinglerden kaynaklanan hava ve çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam bir şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu. Bu olumlu havadan etkilenerek sanki iş ilk turda bitecek gibi bir algı satın alındı. Son derece yanlıştı. Oysa herkesin elinde somut verilerle ikinci tura kalan bir seçimdi. Bunu da hemen seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz, ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim saat 20:00 itibarıyla 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar belliydi.
İMAMOĞLU ORTAĞINI SUÇLADI
Şahin'in açıklamalarına CHP fondaşı Sözcü TV'de katıldığı yayında cevap veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaptığı ne ittifak ruhuna ne de takımdaşlığa uyar." dedi.
CHP fondaşı Sözcü TV'deki yayında fondaş İsmail Saymaz, "Koalisyon ortağınız DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Akşam 8'de CHP Genel Merkezi'nde tablonun 49'a 45 olduğu konuşuluyordu, bu doğru mu?" diyerek İmamoğlu'na bir soru yöneltti.
YAPTIĞI NE İTTİFAK RUHUNA NE DE TAKIMDAŞLIĞA UYAR
CHP Genel Merkezi'nde yaşananları itiraf eden Şahin'i topa tutan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "O arkadaş öyle yanlış bir laf etti ki ne söylediği ne de zamanı doğru. Herhalde o anda oturmuş eski anketleri mi ne karıştırıyordu, anlamış değilim. Yaptığı ne ittifak ruhuna ne de takımdaşlığa uyar. Bunları ölçsün, biçsin öyle konuşsun." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?
- Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşerona kadro tarihi açıklandı mı?
- Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
- Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı, ne kadar? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Ünlülerin keşfedilme hikayeleri "talihin de böylesi" dedirtti! Emin olun hiçbirini duymadınız! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...
- EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...
- Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? 7.YARGI PAKETİ maddeleri...
- Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...
- Diyanet kurban vekaleti ücreti ne kadar, kaç TL 2023? Vekaletle kurban nasıl kesilir, fiyatları ne kadar?