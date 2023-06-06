DEVA ve Gelecek partilerinden birleşme kararı! "Küçük ortaklardan" Kılıçdaroğlu'na "büyük gol"
8'li koalisyonun ortaklarından DEVA ve Gelecek partileri birleşmek için görüşmelerde bulunuyor. Genel başkanlıklarını Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı her iki parti de seçime CHP listelerinden girmişlerdi. Kılıçdaroğlu'nun 25 vekil vererek Meclis'e gönderdiği iki partinin de birleşme kararı sosyal medyada "Küçük ortaklardan Kemal Bey'e ticaret dersi" şeklinde yorumlandı.
Seçimlerden hüsranla ayrılan Millet İttifakı'nın kazananı küçük ortaklar olmuştu. CHP listelerinden seçime giren Deva Partisi Meclis'e 15 milletvekili sokarken, Gelecek Partisi de 10 milletvekiliyle TBMM'de temsil hakkı kazandı. CHP'den ayrılarak Meclis'te kendi gruplarını kuran iki partiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
DEVA VE GELECEK BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR
CHP listelerinden seçimlere katılan Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.
'EŞ BAŞKANLIK YA DA ONURSAL GENEL BAŞKANLIK' FORMÜLÜ
Sözcü'nün haberine göre; "Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir." diye yazdı.
SAADET PARTİSİ'NİN DE GRUPTA YER ALMASI HEDEFLENİYOR
Öte yandan iki partinin genel başkanları arasında görüşmeler sürerken TBMM'de daha güçlü bir temsil heyetine sahip olabilmek için Saadet Partisi'nin de grupta yer alması hedefleniyor.
Bu kapsamda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
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