DEVA ve Gelecek partilerinden birleşme kararı! "Küçük ortaklardan" Kılıçdaroğlu'na "büyük gol"

DEVA VE GELECEK BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR

CHP listelerinden seçimlere katılan Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

'EŞ BAŞKANLIK YA DA ONURSAL GENEL BAŞKANLIK' FORMÜLÜ

Sözcü'nün haberine göre; "Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir." diye yazdı.