CHP’nin kadrolu vekilleri! 7 dönemdir koltuğu bırakmayanlar var
Seçimlerin ardından CHP tabanından gelen değişim çağrısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sırt çevirirken milletvekili listesinde yıllardır yer alan isimler de rahatsızlığa neden oldu. 6-7 dönemdir milletvekilliği yapan isimler eleştirilerin odağında. AK Parti'de ise üç dönem kuralı istisnasız uygulanarak kadroda yaklaşık yüzde 65 oranında değişikliğe gidildi.
Son seçimden mağlubiyetle ayrılan CHP'de değişim beklentisi hakim. Ne var ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tabandan yükselen seslere kulak tıkadı, "yola devam" mesajı verdi.
Seçimlerin ardından CHP'nin tabanında büyük bir değişim beklentisi oluştu. Özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken milletvekili listesinde yıllardır yer alan isimler de rahatsızlığa neden oldu.
Listedeki iki isim Erdoğan Toprak ve Engin Altay yedi dönemdir görevde.
Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün altı dönemdir milletvekilliği yapıyor.
Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise beş dönemdir Meclis'te görev yapıyor.
Aralarında Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan, Seyit Torun'un olduğu 14 isim ise dört dönemdir milletvekili olarak Meclis'te yer alıyor.
Milletvekili listesinde yıllardır yer alan bazı isimlerin değişmemesi, parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
AK Parti'de ise üç dönem kuralı istisnasız uygulanarak kadroda yaklaşık yüzde 65 oranında değişikliğe gidildi. 285 mevcut milletvekillerinden sadece 104'ü yeniden aday gösterilirken 181 kişi liste dışı kaldı.
CHP'de dört dönemdir görevde olan milletvekilleri ise şöyle:
Ankara Milletvekili Murat Emir
İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
Sinop Milletvekili Barış Karadeniz
Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal
İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi
Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu
İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
Ordu Milletvekili Seyit Torun
İstanbul Milletvekili Zeynel Emre
Bursa Milletvekili Nur Hayat Altaca
Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer
Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu
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