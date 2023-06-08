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CHP’nin kadrolu vekilleri! 7 dönemdir koltuğu bırakmayanlar var

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
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CHP’nin kadrolu vekilleri! 7 dönemdir koltuğu bırakmayanlar var

Seçimlerin ardından CHP tabanından gelen değişim çağrısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sırt çevirirken milletvekili listesinde yıllardır yer alan isimler de rahatsızlığa neden oldu. 6-7 dönemdir milletvekilliği yapan isimler eleştirilerin odağında. AK Parti'de ise üç dönem kuralı istisnasız uygulanarak kadroda yaklaşık yüzde 65 oranında değişikliğe gidildi.

Son seçimden mağlubiyetle ayrılan CHP'de değişim beklentisi hakim. Ne var ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tabandan yükselen seslere kulak tıkadı, "yola devam" mesajı verdi.

Seçimlerin ardından CHP'nin tabanında büyük bir değişim beklentisi oluştu. Özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken milletvekili listesinde yıllardır yer alan isimler de rahatsızlığa neden oldu.

Listedeki iki isim Erdoğan Toprak ve Engin Altay yedi dönemdir görevde.

Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün altı dönemdir milletvekilliği yapıyor.

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise beş dönemdir Meclis'te görev yapıyor.

Aralarında Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan, Seyit Torun'un olduğu 14 isim ise dört dönemdir milletvekili olarak Meclis'te yer alıyor.

Milletvekili listesinde yıllardır yer alan bazı isimlerin değişmemesi, parti seçmeninin değişim beklentisinin göz ardı edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

AK Parti'de ise üç dönem kuralı istisnasız uygulanarak kadroda yaklaşık yüzde 65 oranında değişikliğe gidildi. 285 mevcut milletvekillerinden sadece 104'ü yeniden aday gösterilirken 181 kişi liste dışı kaldı.

CHP'de dört dönemdir görevde olan milletvekilleri ise şöyle:

Ankara Milletvekili Murat Emir

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal

İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

Ordu Milletvekili Seyit Torun

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre

Bursa Milletvekili Nur Hayat Altaca

Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu

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CHP’nin kadrolu vekilleri! İşte liste CHP'NİN KADROLU VEKİLLERİ! İŞTE LİSTE

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