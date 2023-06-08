CHP'de ortalık toz duman! Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki Engin Altay'dan olay çıkış: Çekilmeyi bilmek lazım

Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de ortalık tamamen karıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çıkışı gündemdeki sıcaklığını korurken, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Engin Altay CHP liderinin yanında "Çekilmeyi bilmek lazım" ifadelerini kullandığını açıkladı.

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