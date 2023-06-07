Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisinde son nokta! CHP'de herkesin gözü koltukta... İmamoğlu: Değişimi sadece ben istemiyorum toplum istiyor
Türkiye tarihi seçimleri geride bırakırken HDP ve PKK desteğine rağmen seçilemeyen ve istifaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda. Geçtiğimiz günlerde değişim talebiyle Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni MYK'nın seçilmesi ve kongre sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden sahneye çıktı. Değişim talebini yineleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun verdiği kararların yetersiz olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Değişimi sadece ben istemiyorum, toplum istiyor. Süreci takip ediyorum. Ne yazık ki 9 yılda üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" ifadelerini kullandı.
28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark atarak yarıştan galip ayrıldı.
CHP'DE KONGRE SÜRECİ!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kongre süreci resmen başlıyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin istifasını kabul etmesi sonrası dün belli olan yeni A Takımı, 6 Haziran'da ilk kez bir araya geldi.
KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU İLİŞKİSİNDE SON NOKTA
Kılıçdaroğlu'nun kongreye gitme kararının ardından değişim isteyen parti tabanını arkasına alarak CHP'nin yeni lideri olmak isteyen İBB Başkanı İmamoğlu, bugün değişim talebini yineledi. İmamoğlu, partisinin değişen MYK'sına gönderme yaparak, "Değişim tek kurulla olmaz. Değişimi sadece ben istemiyorum, toplum istiyor. Süreci takip ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
İmamoğlu, "Yaşananlar bir özeleştiri ve bir muhasebe gerektirir. Yapılması gereken hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim. Ne yazık ki 9 yılda üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız." dedi.
HERKES KOLTUK DAVASINDA!
Öte yandan CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin Haziran sonunda Olağanüstü Genel Kurul için harekete geçtiği ve bunun için Ankara Congresium'da uygun tarihler hakkında bilgi aldığı konuşuluyordu. Olağanüstü Genel Kurul için tarihlerin belirlenmesi sürecini ise Kılıçdaroğlu'na yakın olan Erdoğan Toprak'ın yönettiği, Tuncay Özkan'a ise süreçte aktif görev aldığı Ankara gündemindeki konulardan. Seçimin ilk turundaki yenilgilerine rağmen Erdoğan Toprak'ın, Kılıçdaroğlu'na "Yüzde 45 oy aldık. Bu CHP tarihindeki en yüksek oydur. Böyle bir oy almış kişinin CHP Genel Başkanlığını bırakması hiçbir şekilde doğru değil." dediği konuşuluyor.
EKREM İMAMOĞLU CHP GENEL BAŞKANLIĞINA HAZIRLANIYOR
Erdoğan Toprak'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği bilgiler arasında Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için ciddi bir faaliyet yürüttüğü de yer alıyor. İmamoğlu'nun bu faaliyetlerinde rol oynayan kritik isimlerden birisi ise Murat Ongun. Ongun'un organizasyonuyla troller ve basın yoluyla Kılıçdaroğlu'na karşı bir kampanya düzenleneceği dile getiriliyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ DA GÖZÜ KOLTUKTA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın da CHP Genel Başkanlığı için hazırlık yaptığı Erdoğan Toprak tarafından Kılıçdaroğlu'na bildirildi. Oğuz Kaan Salıcı, CHP Kongresi'ndeki delegelerle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra en çok görüşen isim olarak öne çıkıyor. Salıcı'nın CHP delegeleri üzerinde bir hakimiyeti olduğu ve gizliden CHP Genel Başkanlığı için zemin hazırladığı, yine iletilen bilgiler arasında. Ancak Salıcı'nın finans konusunda sıkıntılar yaşadığı ve finansal destek almak için bazı iş adamları ile görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.
MUSTAFA SARIGÜL DE GENEL BAŞKANLIK İÇİN ADAY
CHP'den Erzincan milletvekili adayı gösterilen ve seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün de CHP Genel Başkanlığı adaylığı için hazırlık yaptığı yine Ankara kulislerinde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun Sarigül için "uzak tutun" talimatı verdiği biliniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den kitap gibi katalog! Yaz tatili indirimleri başladı! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!
- Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemeyle...
- ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran toplantısı hangi tarihte? 2023 FED toplantı tarihleri
- BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI 2023! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO 1 ton buğday taban fiyatı...
- 53 kiloyu eriten Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! 18 yaşındaki oğluyla aynı beden! Meğer Işın Karaca'da...
- 1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 7 Haziran Çarşamba PUAN DURUMU!
- Emeklinin yeni zam oranı belli oldu! TÜİK açıkladı, rakam geldi! Temmuz en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon ile maaşlar...
- Girişimciye 150 bin TL hibe başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Girişimciye hibe desteği e-Devlet başvuru ekranı! Son iki gün...
- Yalı Çapkını 36. bölüm (Sezon finali) fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Ferit hiç olmadığı bir yerde...
- GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 HAZİRAN 2023! Dolar, euro, altın, sterlin fiyatları ne kadar? 300- 400 STERLİN kaç TL? Gram, tam, çeyrek, yarım altın...
- 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz EVLİLİK KREDİSİ 2023 şartları neler?