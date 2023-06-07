07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisinde son nokta! CHP'de herkesin gözü koltukta... İmamoğlu: Değişimi sadece ben istemiyorum toplum istiyor

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisinde son nokta! CHP'de herkesin gözü koltukta... İmamoğlu: Değişimi sadece ben istemiyorum toplum istiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
ABONE OL
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisinde son nokta! CHP’de herkesin gözü koltukta... İmamoğlu: Değişimi sadece ben istemiyorum toplum istiyor

Türkiye tarihi seçimleri geride bırakırken HDP ve PKK desteğine rağmen seçilemeyen ve istifaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda. Geçtiğimiz günlerde değişim talebiyle Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni MYK'nın seçilmesi ve kongre sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden sahneye çıktı. Değişim talebini yineleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun verdiği kararların yetersiz olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Değişimi sadece ben istemiyorum, toplum istiyor. Süreci takip ediyorum. Ne yazık ki 9 yılda üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark atarak yarıştan galip ayrıldı.

BAY KEMAL İSTİFAYA YANAŞMADI

Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen başarısız olan Kılıçdaroğlu'nun istifası beklenirken, Bay Kemal istifaya yanaşmadı. Seçimlerden sonra açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "mücadeleye devam" mesajı verdi.

CHP'DE KONGRE SÜRECİ!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kongre süreci resmen başlıyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin istifasını kabul etmesi sonrası dün belli olan yeni A Takımı, 6 Haziran'da ilk kez bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU İLİŞKİSİNDE SON NOKTA

Kılıçdaroğlu'nun kongreye gitme kararının ardından değişim isteyen parti tabanını arkasına alarak CHP'nin yeni lideri olmak isteyen İBB Başkanı İmamoğlu, bugün değişim talebini yineledi. İmamoğlu, partisinin değişen MYK'sına gönderme yaparak, "Değişim tek kurulla olmaz. Değişimi sadece ben istemiyorum, toplum istiyor. Süreci takip ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, "Yaşananlar bir özeleştiri ve bir muhasebe gerektirir. Yapılması gereken hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim. Ne yazık ki 9 yılda üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız." dedi.

HERKES KOLTUK DAVASINDA!

Öte yandan CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin Haziran sonunda Olağanüstü Genel Kurul için harekete geçtiği ve bunun için Ankara Congresium'da uygun tarihler hakkında bilgi aldığı konuşuluyordu. Olağanüstü Genel Kurul için tarihlerin belirlenmesi sürecini ise Kılıçdaroğlu'na yakın olan Erdoğan Toprak'ın yönettiği, Tuncay Özkan'a ise süreçte aktif görev aldığı Ankara gündemindeki konulardan. Seçimin ilk turundaki yenilgilerine rağmen Erdoğan Toprak'ın, Kılıçdaroğlu'na "Yüzde 45 oy aldık. Bu CHP tarihindeki en yüksek oydur. Böyle bir oy almış kişinin CHP Genel Başkanlığını bırakması hiçbir şekilde doğru değil." dediği konuşuluyor.

EKREM İMAMOĞLU CHP GENEL BAŞKANLIĞINA HAZIRLANIYOR

Erdoğan Toprak'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği bilgiler arasında Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için ciddi bir faaliyet yürüttüğü de yer alıyor. İmamoğlu'nun bu faaliyetlerinde rol oynayan kritik isimlerden birisi ise Murat Ongun. Ongun'un organizasyonuyla troller ve basın yoluyla Kılıçdaroğlu'na karşı bir kampanya düzenleneceği dile getiriliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ DA GÖZÜ KOLTUKTA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın da CHP Genel Başkanlığı için hazırlık yaptığı Erdoğan Toprak tarafından Kılıçdaroğlu'na bildirildi. Oğuz Kaan Salıcı, CHP Kongresi'ndeki delegelerle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra en çok görüşen isim olarak öne çıkıyor. Salıcı'nın CHP delegeleri üzerinde bir hakimiyeti olduğu ve gizliden CHP Genel Başkanlığı için zemin hazırladığı, yine iletilen bilgiler arasında. Ancak Salıcı'nın finans konusunda sıkıntılar yaşadığı ve finansal destek almak için bazı iş adamları ile görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.

MUSTAFA SARIGÜL DE GENEL BAŞKANLIK İÇİN ADAY

CHP'den Erzincan milletvekili adayı gösterilen ve seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün de CHP Genel Başkanlığı adaylığı için hazırlık yaptığı yine Ankara kulislerinde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun Sarigül için "uzak tutun" talimatı verdiği biliniyor.

CHP’de koltuk savaşı başladı CHP'DE KOLTUK SAVAŞI BAŞLADI
CHP’de koltuk savaşı başladı CHP'DE KOLTUK SAVAŞI BAŞLADI
CHP’de koltuk savaşı başladı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA