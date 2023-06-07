MHP lideri Devlet Bahçeli’den klasik otomobiliyle “Bu bana yeter” paylaşımı

FERDİ TAYFUR - BU BANA YETER



Bana yurdumun bir köşesinde

Bir çadirlik yer verin bu bana yeter

İster çöl ortası, ister dağ başı

İlkbaharı, yazı, kışı bu bana yeter

Bana yurdumun bir köşesinde

Bir çadirlik yer verin bu bana yeter

Bir kalemim bir de kağıdım olsun

Esen yelde feryadım, ağıdım olsun

Yakınmam yokluktan, yakınmam dertten

Ağlarsam geceler şahidim olsun

Bana yurdumdan bir haber verin

Boş gezen olmasın, işsiz olmasın

Çalişır insanım benim

Yeter ki namerde muhtaç olmasın