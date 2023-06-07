Yavuz Ağıralioğlu’ndan Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’e istifa çağrısı: Aklımızla dalga geçmeyin

"KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER İSTİFA ETMELİ"

Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in istifa etmesi gerektiğini vurgularken "Akşener kaybedeceğini bile bile seçime giren taraftı." dedi.

Yavuz Ağıralioğlu "Genel başkanlar kalacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Meral Hanım bu sonuçları bilen taraftı, Kılıçdaroğlu kazanacaklarını ümit eden taraftı. Akşener başarmanın yüzde 0 olduğunu bildiği halde, masadan kalktığı halde bunları yaşadı" dedi.