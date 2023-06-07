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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e istifa çağrısı: Aklımızla dalga geçmeyin

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Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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Yavuz Ağıralioğlu’ndan Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’e istifa çağrısı: Aklımızla dalga geçmeyin

Türkiye tarihinini en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla HDPKK ve tabanında büyük hayal kırıklığı yarattı. Seçimler öncesi HDP'nin masada olmasından rahatsız olan ve Akşener'in koalisyon içinde yaşadıklarına tepki gösterip istifa eden Yavuz Ağıralioğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi. Ağıralioğlu

28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlerin ardından Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MYK OPERASYONU

Kılıçdaroğlu yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmazken, MYK üyelerinin hepsinin istifasını alırken yerine kendisine yakın isimleri koltuklara oturttu.

AĞIRALİOĞLU'NDAN AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA BOMBARDIMAN

Bu gelişmelerin ışığında seçimler öncesi İYİ Parti'nin yedili koalisyon içinde yaşadıklarının yanında HDP'nin de masada olmasından rahatsız olup istifa eden Yavuz Ağıralioğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi.

"AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN"

CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 48'lik oyu zafer naraları ile kutladığını söyleyen Ağıralioğlu, "21 sene iktidarda kalmışlar, yıllar sonra girilen seçimde aynı oyu almışlar. Muhalefetin tesellisi de 'dağıldılar', buna dağılmak diyorlar. 50-55 senedir yüzde 20-25 bandında kaldı CHP, 'oyumuzu koruduk' diye zafer naraları atıyor. Aklımızla dalga geçmeyin." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER İSTİFA ETMELİ"

Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in istifa etmesi gerektiğini vurgularken "Akşener kaybedeceğini bile bile seçime giren taraftı." dedi.

Yavuz Ağıralioğlu "Genel başkanlar kalacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Meral Hanım bu sonuçları bilen taraftı, Kılıçdaroğlu kazanacaklarını ümit eden taraftı. Akşener başarmanın yüzde 0 olduğunu bildiği halde, masadan kalktığı halde bunları yaşadı" dedi.

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