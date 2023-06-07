Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e istifa çağrısı: Aklımızla dalga geçmeyin
Türkiye tarihinini en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla HDPKK ve tabanında büyük hayal kırıklığı yarattı. Seçimler öncesi HDP'nin masada olmasından rahatsız olan ve Akşener'in koalisyon içinde yaşadıklarına tepki gösterip istifa eden Yavuz Ağıralioğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi. Ağıralioğlu
28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlerin ardından Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MYK OPERASYONU
Kılıçdaroğlu yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmazken, MYK üyelerinin hepsinin istifasını alırken yerine kendisine yakın isimleri koltuklara oturttu.
"AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN"
CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 48'lik oyu zafer naraları ile kutladığını söyleyen Ağıralioğlu, "21 sene iktidarda kalmışlar, yıllar sonra girilen seçimde aynı oyu almışlar. Muhalefetin tesellisi de 'dağıldılar', buna dağılmak diyorlar. 50-55 senedir yüzde 20-25 bandında kaldı CHP, 'oyumuzu koruduk' diye zafer naraları atıyor. Aklımızla dalga geçmeyin." diye konuştu.
"KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER İSTİFA ETMELİ"
Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in istifa etmesi gerektiğini vurgularken "Akşener kaybedeceğini bile bile seçime giren taraftı." dedi.
Yavuz Ağıralioğlu "Genel başkanlar kalacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Meral Hanım bu sonuçları bilen taraftı, Kılıçdaroğlu kazanacaklarını ümit eden taraftı. Akşener başarmanın yüzde 0 olduğunu bildiği halde, masadan kalktığı halde bunları yaşadı" dedi.
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