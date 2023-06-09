9-10-11 Haziran İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro bedava mı, neden? Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'da 9 Haziran ila 11 Haziran arasında toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Ücretsiz Ulaşım Programı ile ilgili detaylar açıklandı. Otobüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçları o günlerde seyirciler için ücretsiz hizmet sağlayacak. İşte detaylar...