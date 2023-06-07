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MHP lideri Devlet Bahçeli'den klasik otomobiliyle “Bu bana yeter” paylaşımı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığını TBMM Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'a devretmesinin ardından MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Bahçeli'nin başkent caddelerinde klasik otomobilini, Ferdi Tayfur'un "Bu bana yeter" şarkısı eşliğinde kullandığı görüntülerde gezi Balgat'ta bulunan parti genel merkezinde sona erdi.
FERDİ TAYFUR - BU BANA YETER
Bana yurdumun bir köşesinde
Bir çadirlik yer verin bu bana yeter
İster çöl ortası, ister dağ başı
İlkbaharı, yazı, kışı bu bana yeter
Bana yurdumun bir köşesinde
Bir çadirlik yer verin bu bana yeter
Bir kalemim bir de kağıdım olsun
Esen yelde feryadım, ağıdım olsun
Yakınmam yokluktan, yakınmam dertten
Ağlarsam geceler şahidim olsun
Bana yurdumdan bir haber verin
Boş gezen olmasın, işsiz olmasın
Çalişır insanım benim
Yeter ki namerde muhtaç olmasın