MHP lideri Devlet Bahçeli'den klasik otomobiliyle “Bu bana yeter” paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Geçici Başkanlığını Meclis Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretmesinin ardından MHP'den yapılan Ferdi Tayfur şarkısı “Bu bana yeter” paylaşımı dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığını TBMM Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'a devretmesinin ardından MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Bahçeli'nin başkent caddelerinde klasik otomobilini, Ferdi Tayfur'un "Bu bana yeter" şarkısı eşliğinde kullandığı görüntülerde gezi Balgat'ta bulunan parti genel merkezinde sona erdi.

FERDİ TAYFUR - BU BANA YETER



Bana yurdumun bir köşesinde

Bir çadirlik yer verin bu bana yeter

İster çöl ortası, ister dağ başı

İlkbaharı, yazı, kışı bu bana yeter

Bana yurdumun bir köşesinde

Bir çadirlik yer verin bu bana yeter

Bir kalemim bir de kağıdım olsun

Esen yelde feryadım, ağıdım olsun

Yakınmam yokluktan, yakınmam dertten

Ağlarsam geceler şahidim olsun

Bana yurdumdan bir haber verin

Boş gezen olmasın, işsiz olmasın

Çalişır insanım benim

Yeter ki namerde muhtaç olmasın