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Fatih Portakal açıkladı! İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı! Baba-Oğul ilişkisi sona erdi...

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Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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Fatih Portakal açıkladı! İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı! Baba-Oğul ilişkisi sona erdi...

Türkiye tarihi seçimleri geride bırakırken HDP ve PKK desteğine rağmen seçilemeyen ve istifaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyelerini istifa ettirerek yeni kurultay için hazırlıklara başladı. CHP fondaşı Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmeye ilişkin konuşurken Kılıçdaroğlu'nun Ekim ayındaki kurultayda aday olacağını ve seçilmesinin kesin olduğunu vurgulamıştı. Portakal ayrıca, muhafeletin İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması durumunda ise İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na geçeceğini belirtmişti. Fatih Portakal bu kez yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası iplerin atıldığını açıkladı. Baba-oğul ilişkisi sona eriyor…

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark atarak yarıştan galip ayrıldı.

BAY KEMAL İSTİFAYA YANAŞMADI

Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen başarısız olan Kılıçdaroğlu'nun istifası beklenirken, Bay Kemal istifaya yanaşmadı. Seçimlerden sonra açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "mücadeleye devam" mesajı verdi.

EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu tüm parti yönetimini görevden zorla istifa ettirerek yeni bir kurultay hazırlığına kalktı. Kılıçdaroğlu ayrıca geçtiğimiz günlerde değişim vurgulu açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu ile de görüştü.

İMAMOĞLU İÇİN PLAN HAZIR

Portakal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul seçimlerinde aday yapılacağını söyledi. Portakal,

muhalefetin İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması durumunda İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına getirileceğini de ifade etmişti.

BABA-OĞUL İLİŞKİSİ SONRA ERDİ!

Fatih Portakal bu kez ise, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası iplerin atıldığını açıklandı. Baba ve Oğul ilişkisinin artık sona erdiğini ve Ekim ayında bir Kurultay beklendiğini dile getirdi.

Portakal ayrıca, İmamoğlu'nun burada bayrak açarak, Kılıçdaroğlu'nun karşısında durabileceğini vurguladı.

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