Fatih Portakal açıkladı! İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı! Baba-Oğul ilişkisi sona erdi...

BABA-OĞUL İLİŞKİSİ SONRA ERDİ!

Fatih Portakal bu kez ise, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası iplerin atıldığını açıklandı. Baba ve Oğul ilişkisinin artık sona erdiğini ve Ekim ayında bir Kurultay beklendiğini dile getirdi.

Portakal ayrıca, İmamoğlu'nun burada bayrak açarak, Kılıçdaroğlu'nun karşısında durabileceğini vurguladı.