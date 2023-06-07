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TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntüleri paylaşıldı

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Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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TCG Anadolu’nun Aksaz’daki ilk eğitim görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntülerini paylaştı. MSB'nin paylaştığı videoda, TSK’nın TCG Anadolu'dan helikopterle personel taşındığı ve karaya çıkarma yapıldığı anlara yer verildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 1-4 Haziran'da gerçekleştirilen deniz eğitimlerinin görüntüleri paylaşıldı.

Videoda, Türk savaş gemilerinin, karada belirlenen noktaları tam isabetle vurduğu ve Mehmetçiğin helikopterlerle denize indiği anlar yer aldı.

TSK'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntülerinin de bulunduğu videoda, Chinook tipi bir helikopterin TCG Anadolu'ya inişine de yer verildi.

Videoda, TCG Anadolu'dan helikopterle personel taşındığı, zırhlı amfibi hücum araçları (ZAHA) ile karaya çıkarma yapıldığı anlar ile yangın söndürme ve ilk yardım faaliyetleri de gösterildi.

TCG Anadolu Aksaz’da TCG ANADOLU AKSAZ'DA

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