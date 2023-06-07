Yeni Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün görevini İsmail Demir’den devraldı: Vatanımıza hizmet için sabırsızlanıyoruz

"BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN VERİLEN EMANETİN BÜYÜK SORUMLULUK OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Törende yaptığı konuşmaya, "Bugün burada bizimle olan bağımsız ve milli savunma sanayimizin tüm neferlerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadeleriyle başlayan Görgün, şöyle konuştu:

"Ülkemizin göz bebeği ASELSAN'daki görevimin ardından, çok daha büyük bir sorumluluk ve azim gerektiren Savunma Sanayii Başkanlığı görevine atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdiği güven için Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemiz adına durmadan çalışmaya devam edeceğimiz için zat-ı devletlerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bana verilen bu emanetin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Dokuz yıllık görev süresi boyunca Türk savunma sanayine tarihe geçecek başarılar kazandıran Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir'e şükranlarımı sunuyorum. Kendisiyle birlikte uzun bir süre çalışmış olmak, en kritik projelerde, en zorlu zamanlarda omuz omuza vererek mücadele etmek şahsım adına büyük bir kazanımdır. Bizler ülkemize hizmet yolunda birer emanetçiyiz. Bize verilen emanet hayatidir. Emanetimiz milletimizin bekası, refahı, çocuklarımızın geleceği ve güvenliğidir. Sorumluluk büyük, önümüz aydınlık, inancımız tamdır."