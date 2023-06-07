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Başkan Erdoğan'dan savaş diplomasisi! Zelenskiy ve Putin ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan savaş diplomasisi! Zelenskiy ve Putin ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Zelenskiy görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüştü.

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