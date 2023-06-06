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MHP'nin TBMM Grup yönetimi belirlendi

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Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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MHP’nin TBMM Grup yönetimi belirlendi

MHP'nin Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile TBMM Grup yönetimi belirlendi. Karara göre Grup Başkanvekilliğine Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül getirildi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, TBMM İdare Amiri Sermet Atay oldu.

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