MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya A Haber'de: Muhalefet seçim sonrası hayal kırıklığı içinde
Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Mevlüt Karakaya, "Milletimiz seçimlerde sandığa sahip çıktı. Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sistem tezinde bulundu ama bunun dışında bir iddiası yoktu. Muhalefet seçim sonrası hayal kırıklığı içinde." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Seçimin kaybedeni olan 7'li koaliyonla ilgili olarak Mevlüt Karakaya, "Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sistem tezinde bulundu ama bunun dışında bir iddiası yoktu." ifadelerini kullandı. Karakaya, "Seçimde onlar açısından bir başarısızlık söz konusu. Millet İttifakı'nın bileşenlerini oluşturan siyasi partilerin yönetimlerinde tasfiye sürecine 28 Mayıs seçimlerinin sonucuyla girilmiştir." dedi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Seçimlerden önce özellikle muhalif yapı Millet İttifakı tarafında 28 Mayıs'tan sonra parti yönetimlerinde tasfiye sürecinin başlayacağını çok kere söyledim. Türk milleti 14 Mayıs seçimler ile birlikte TBMM'nin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na verdi. Millet bu kararla parlamenter sistem dönüşün önünü kapattı. Millet İttifakı'nın ortadaki tek projesi güçlendirilmiş parlamenter sistemdi. Tüm vaatlerini bunu üzerinden vermeye çalıştılar.
Bu benzemezleri bir araya getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı duydukları kindi. Bunların tek dertleri Erdoğan'ın indirmekti. Onları bir araya getiren temel güdü buydu. Ancak 14 Mayıs'ta millet onların tek projesi olan sisteme karşı tavrı koydu. Biz seçimlerde dünyaya örnek oldu. Katılım oranın yüksek olması güzel bir durumdu. Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sistem tezinde bulundu ama bunun dışında bir iddiası yoktu.
Bu tezin bir dayanağı yoktu ve Türk milleti bunu yerler bir etti. İşte onların bu tezi bitince her şey çöktü. Bu tezleri ortaya koyan partilerin yöneticilerini tabanları sorguluyor. Sahte anketlerle, gecelik medya kuşlarıyla sürekli olarak bir algı oluşturuldu. Vatandaş bu algıya inandırıldı ve bu sonuç çıkmayınca sorgulamalar başladı. Seçimde onlar açısında bir başarısızlık söz konusu. Millet İttifakı'nın bileşenlerini oluşturan siyasi partilerin yönetimlerinde tasfiye sürecine 28 Mayıs seçimlerinin sonucuyla girilmiştir. Muhalefet seçim sonrası hayal kırıklığı içinde.
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