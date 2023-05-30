MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya A Haber’de: Muhalefet seçim sonrası hayal kırıklığı içinde

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Seçimin kaybedeni olan 7'li koaliyonla ilgili olarak Mevlüt Karakaya, "Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sistem tezinde bulundu ama bunun dışında bir iddiası yoktu." ifadelerini kullandı. Karakaya, "Seçimde onlar açısından bir başarısızlık söz konusu. Millet İttifakı'nın bileşenlerini oluşturan siyasi partilerin yönetimlerinde tasfiye sürecine 28 Mayıs seçimlerinin sonucuyla girilmiştir." dedi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Seçimlerden önce özellikle muhalif yapı Millet İttifakı tarafında 28 Mayıs'tan sonra parti yönetimlerinde tasfiye sürecinin başlayacağını çok kere söyledim. Türk milleti 14 Mayıs seçimler ile birlikte TBMM'nin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na verdi. Millet bu kararla parlamenter sistem dönüşün önünü kapattı. Millet İttifakı'nın ortadaki tek projesi güçlendirilmiş parlamenter sistemdi. Tüm vaatlerini bunu üzerinden vermeye çalıştılar.